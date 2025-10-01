– Kompanija MK Group, poznata po brojnim turističkim projektima u Adria regionu, uputila je zvaničnu inicijativu Vladi Crne Gore kojom je predstavila viziju razvoja Budve, dok je pismo o namerama uručila Nikoli Jovanoviću, predsedniku Opštine Budva. Ovo je samo jedan od projekata koji je MK Group najavila u svom investicionom planu prilikom obeležavanja jubileja, a u oblasti turizam i real estate divizije.

Kompanija je dugogodišnji lider u oblasti turizma, a sada je svoju eskpertizu između ostalog usmerila i na strateški značaj turizma u Crnoj Gori prepoznajući tako neophodnost modernizacije Budve, kao jedne od najvažnijih turističkih lokacija našeg Adria regiona. MK Group predlaže njen dalji razvoj sa brojnim javnim, ekološkim, rekreativnim, ugostiteljskim, komercijalnim, kulturnim i drugim sadržajima na lokalitetu sadašnjeg turističko-hotelskog kompleksa „Slovenska plaža” i hotela „Aleksandar”, a koji se nalaze u vlasništvu HG Budvanske Rivijere. Treba napomenuti da je MK Group prisutna u Crnoj Gori već 10 godina i to kao vlasnik 33,58% akcija HG Budvanska Rivijera.

Primat nove vizije Budvanske Rivijere koju je najavila MK Group jesu održivi parametri koji su u pogledu izgrađenosti značajno niži od važećih parametara definisanih na osnovu postojećih urbanističkih planova koji su na snazi u ovoj opštini. MK Group prepoznaje da je razvoj visokokvalitetnog turizma u Budvi imperativ koji podrazumeva dovođenje više svetskih 5 star hotela, kao i kongresnog centra koji će omogućiti da Budva bude destinacija koja će živeti cele godine, a ne samo u letnjim mesecima.

1/7 Vidi galeriju Vizija budućeg projekta Foto: Promo

Nikola Jovanović, predsednik Opštine Budva izjavio je da kao najznačajnije vrednosti vizije svetske Budve koju donosi MK Group prepoznaje zelene površine koje bi u potpunosti bile sačuvane na više od 100.000 metara kvadratnih. „Drugi benefit na kome bih i sam lično insistirao je rasterećenje saobraćaja izgradnjom dodatnog podzemnog parking prostora sa kojim Budva ima dugogodišnji problem. Jasno je da bi ovakav projekat unapredio turističku ponudu i prateću infrastrukturu, otvorio nova radna mesta, podstakao lokalnu privredu i mala preduzeća i ojačao međunarodnu prepoznatljivost Budve i Crne Gore kao destinacije visokog kvalitetaˮ, rekao je Jovanović.

Kompanija MK Group je za potrebe razvoja koncepta ovog plana i idejnog rešenja angažovala britansku arhitektonsku kuću Make, koja svoje razvojne timove ima u Londonu, Hong Kongu i Šangaju. Pored Make-a, deo tima čine i jedan od najboljih svetskih biroa za uređenje slobodnih površina i masterplanning Aspect Studios iz Londona i tim za održivi razvoj iz studija MSTEP, takođe iz Londona.

„Prava je retkost da potencijalni investitor sa tolikom pažnjom sagledava sve postojeće resurse, a posebno postojeće zelene površine uzimajući u obzir sve načine da ih sačuva i integriše u novo rešenje, kao što je u ovom projektu uradila MK Group. Prioritet je bio da svi građani imaju otvoren pogled na more i pejzaž, čime se kompanija vodila prilikom postavljanja svih objekata. Ovakvim humanim pristupom je omogućena urbana sanacija ne samo Slovenske plaže, već i cele opštine. Najbolje savremene primere svetske prakse pretočili smo u viziju nove Budve”, poručila je arhitektica Keti Garemani i direktorka firme Make iz Londona.

Kompanija MK Group će o svim daljim koracima blagovremeno obaveštavati javnost, kao što je to uvek i do sada činila kada je reč o projektima koje realizuje u zemljama u kojima posluje.