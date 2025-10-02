Slušaj vest

Jedinstveni proizvodi Danijele Mladenović (35), mastera biohemije i doktoranda na Hemijskom fakultetu, iz Jagodine stigli su u skoro ceo svet, od Amerike pa čak do Australije. Pored stanovnika Srbije, zbog njihove specifičnosti i 100 odsto prirodnog kvaliteta, i naša dijaspora ih sve češće naručuje onlajn i dobija poštom.

Danijela sa porodicom i malim, ali odabranim timom iz njene firme Aronica natural ovih dana radi punom parom na pripremi novih kozmetičkih proizvoda od ulja jezgra koštica starog, na prvi pogled zaboravljenog voća, trnjine i drenjine.

Danijela Mladenović iz Jagodine Foto: Nenad Blagojević

Oni jedini na Balkanu prave kozmetiku od te dve biljke, a takođe i jedini u Srbiji u portfoliju imaju i kozmetičke proizvode od ulja semena jagode i semena divlje borovnice, pa čak i od lista breze.

Proizvodi i vodene ekstrate

„Proizvodimo i vodene ekstrakte (ovas, drenjina, trnjina, grožđe, zečja detelina) kao i macerate kantariona, nevena, betonike (isceljujuća biljka), petrovca, deteline kamenjarke (zečje deteline), hajdučke trave i lista breze. Ulje od breze je jedno od najtraženijih, jer breza ima takva dejstva da zateže kožu.“

S obzirom na to da u svetu skoro da nema proizvodnje ulja jezgra drenjine i trnjine, porodica Mladenović morala je kompletnu tehnologiju da razvija ispočetka.

Danijela Mladenović iz Jagodine sama smišlja recepte za svoje proizvode Foto: Nenad Blagojević/Priče sa dušom

Danijela je sve recepte napisala sama, a sirovine uz pomoć supruga nabavlja širom Srbije od domaćih proizvođača i berača.

Na početku Priče sa dušom pitam je zbog čega je godinama jedina u branši i zašto nema još firmi koje bi se bavile istim poslom.

Danijela Mladenović iz Jagodine Foto: Nenad Blagojević

"Mislim da je glavni razlog taj što ljudi danas više gledaju šta se dobro prodaje, nego šta ima kvalitet. I onda preduzetnici idu jedni za drugima i prate trendove. Meni to nije na prvom mestu, već želja da budemo originalni, da radimo ono što niko ne radi i da u tome budemo najbolji“, iskrena je Danijela.

Mnogo voća za par kapi ulja

"Iako deluje prelepo, ovaj posao nije lak jer vam za flašicu od 10 ml ulja treba oko 10 kilograma ploda određenog voća, od čega su oko kilogram i po koštice.“

"Dovoljno je samo da pomnožite koja je to količina i koliko mesta za džakove je potrebno u magacinu da biste napravili željeni broj flašica. Kao nekome ko je diplomirao na hemiji meni je pre svega bitan kvalitet, a ne zarada. Zadovoljni klijenti su mi na prvom mestu“, priča Danijela, koja sa suprugom obavlja kompletnu proizvodnju, od narudžbine, skladištenja do ceđenja i pakovanja.

Danijela Mladenović iz Jagodine Foto: Nenad Blagojević/Priče sa dušom

"Ovde možete videti koštice trnjine, koje nam stižu iz Pomoravskog i Šumadijskog okruga. Reč je o divljoj biljci, koju berači beru u šumama i dostavljaju nam je svežu ili suvu. Nakon toga mašina isitni koštice, ljuska se odvaja ručno i to je najteži i najpipaviji deo posla, dok se kasnije ceđenje jezgra i semena obavlja na ovim mašinama“, pokazuje mi Danijela.

U džakovima vidim i seme jagode, semena divlje borovnice, koštice višnje i drugog voća.

"Borovnica je još sitnija, dok kod jagode koristimo seme.“

"Sva ulja predivno mirišu, ovo od jagode ima antiejdž svojstva, a zbog dosta karotena koji ima u sebi žene ga koriste protiv bora i starenja.“

Danijela Mladenović iz Jagodine sve recepte za svoje proizvode osmislila je sama Foto: Nenad Blagojević

Lekovita svojstva ulja

"Sva naša ulja imaju dosta antioksidanasa, odnosno različit sastav masnih kiselina koja odgovara različitim tipovima kože. Jagoda, na primer, ima elaginsku kiselinu koja je doba za sužavanje pora. Naša ulja su dobra i za ishranu, ali mi ih koristimo samo za kozmetiku“, dodaje.

„Ulje semena borovnice ima odličan sastav masnih kiselina i to sve tri: omega-3, omega-6 i omega-9, što je retkost. Trnjina je kao divlja šljiva puna antioksidanasa, ima dosta polifenola u plodu pa se to prenosi na košticu i kasnije na sastav masnih kiselina u ulju.“

Iako je reč o nus proizvodu, ne može baš svaka koštica da se koristi.

Ovo što Danijela radi sa suprugom je ekološki poduhvat jer se s jedne strane smanjuje otpad u drugim industrijama, a njima koristi za dobijanje kvalitetnog proizvoda.

Danijela ističe da kozmetiku Aronica natural kupuju ljudi kojima je bitno da koriste zdrave, 100 odsto prirodne proizvode, bez konzervanasa, odnosno sa prirodnim konzervansima.

"To su većinom žene, dok u poslednje vreme, prema njenim rečima, ima sve više muškaraca koji ih kupuju, najviše ulje semena jagode za negu brade. S druge strane, to isto ulje žene koriste za uklanjanje “kesa” ispod očiju i protiv hiperpigmentacije.

Diploma za kvalitet proizvoda Danijele Mladenović iz Jagodine Foto: Nenad Blagojević

Kako se koristi kozmetika?

Ulje se prodaje u malim zapreminama, a na lice se stavlja po nekoliko kapi, nakon čega se koža lagano masira.

„Sada imamo više od 40 proizvoda, među kojima su i čvrsti šamponi, kreme, serumi, pilinzi i čistači lica, tonici, dezodoransi, cvetne vodice“, kaže master biohemije i doktorand na Hemijskom fakultetu i poziva čitaoce Priča sa dušom da sve proizvode pronađu i pogledaju na sajtu www.zdravaulja.com.

Na kraju razgovora ističe da bi najviše volela da se bavi naukom, odnosno u ovom slučaju da pravi recepte za nove proizvode i da se, kako kaže, „zatvori u laboratoriju sa pipetama i sirovinama i da tako ispunjava svoje snove“.

Međutim, kao preduzetnici u Srbiji potrebno joj je dosta vremena za vođenje firme, za proizvodnju, prodaju i plasman.

„Najteže je uskladiti porodicu i posao, ali s druge strane preduzetništvo vam daje mogućnost da svoju porodicu uključite u posao. Živimo u centru Jagodine, a ovde u kući koju sam nasledila od bake nalazi se proizvodnja. Kad znam da smo svi na okupu, nije mi teško da radim u bilo koje doba“.