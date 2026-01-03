Slušaj vest

Sve je počelo sa Amansijom Ortegom, čovekom koji je još kao tinejdžer radio u prodavnici odeće. Tada je primetio jednu važnu stvar -
moda visoke klase bila je prespora i preskupa za obične ljude.

Prva Zara - 1975. godina

Godine 1975., Ortega otvara prvu Zara prodavnicu u gradu La Korunja (A Coruña). Njegova ideja bila je jednostavna, ali revolucionarna:

  • da pravi modernu odeću inspirisanu luksuznim brendovima
  • da je prodaje po pristupačnijim cenama
  • da ponudu menja stalno i brzo

U osnivanje Zare uloženo je oko 2.000 - 3.000 dolara, što je za tadašnje vreme bio veoma pristojan iznos. Nije bilo investitora, velikih reklama ni poznatog imena - samo porodični novac i jasna vizija.

Greška koja je stvorila ime „Zara“

Zanimljivo je da je prodavnica prvobitno trebalo da se zove „Zorba“, po popularnom filmu. Međutim, pošto se u istoj ulici već nalazio bar sa tim imenom, Ortega je premeštao slova, skratio naziv i tako je nastalo ime Zara.

Njegova odluka bila je slučajna, a ime Zara, danas je jedno od najpoznatijih imena u modi.

Zašto je Zara eksplodirala?

Za razliku od većine modnih brendova:

- Zara ne planira kolekcije godinu dana unapred

- nova roba stiže u radnje svakih 2-3 nedelje (popularnije kao - ultra fast moda)

- ono što se dobro prodaje brzo se proizvodi ponovo

- ono što ne ide - nestaje zauvek

To je stvorilo osećaj hitnosti kod kupaca: "Ako ne kupiš sada, možda nećeš imati drugu priliku.

 Danas je Zara deo Inditex grupe, 2025. godine proslavili su 50 godina postojanja, posluje u više od 90 zemalja, a Amansio Ortega je godinama bio među najbogatijim ljudima na svetu. Sve je počelo iz male radnje i sa nekoliko hiljada dolara.

