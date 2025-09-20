Sve na jednom mestu

Nakon što je prošle godine Zara lansirala liniju proizvoda za stilizovanje – poput laka, pene, spreja za feniranje i balzama – sada je predstavila svoje prve šampone, balzame i maske. Ona je vest kupcima saopštila putem biltena i društvenih mreža.

Nova kolekcija je dizajnirana da odgovara svim tipovima kose, a proizvodi su razvijeni za čišćenje, hidrataciju i negu kose. Formule su prilagođene potrebama tanke, srednje guste, guste i kovrdžave kose, što za Zaru predstavlja novi korak u širenju asortimana proizvoda za lepotu i ličnu negu. Tri osnovne linije šampona i balzama:

Gusta kosa – intenzivno hidratantni šampon i regenerator koji omekšavaju, zaglađuju, daju sjaj i smanjuju kovrdžanje, savršen za gustu kosu

Srednje gusta kosa – šampon za regeneraciju i hidratantni balzam koji hidrira kosu i daje joj glatkoću i sjaj, idealan za kosu srednje guste

Tanka kosa – lagani šampon i balzam koji hidrira i neguje kosu bez da je opterećuje, posebno pogodan za tanku kosu

U prodaji su šamponi i balzami za sve tipove kose Foto: printscreeen/instagram/zara

Pored formule, linije se razlikuju i po bojama pakovanja. Minimalistički dizajn se ističe živopisnim nijansama koje jasno obeležavaju svaku liniju:

Gusta kosa – šamponi dolaze u živopisnim zelenim bočicama, a balzami u meko zelenim bočicama

Srednje gusta kosa – šamponi su u vatreno crvenim bočicama, a regeneratori u nežnim crveno-ružičastim bočicama

Tanka kosa – šamponi dolaze u jarko žutim bočicama, a balzami u meko žutim bočicama

Kovrdžava kosa – šamponi su u tamno plavoj boji, a regeneratori u bočicama svetlo plave boje

U kolekciji se nalaze i dve maske: hidratantna maska u limeto zelenom pakovanju i maska za kovrdžavu kosu u kombinaciji svetlo i tamno plave.

Cene: Šamponi i balzami (100 ml) – 6,95 evra

Šamponi i balzami (300 ml) – 9,95 evra

Maske (75 ml) – 6,95 evra

Maske (200 ml) – 9,95 evra

Ulazak Zare u segment nege kose je strateški potez kojim brend ima za cilj da proširi svoju ponudu u oblasti lepote, prelazeći granice mirisa, šminke i nege kože, kako bi zauzeo veći udeo na brzo rastućem tržištu pristupačne luksuzne i masovne kozmetike.