"Obrni okreni kuća uvek dobija“ ovim rečima Beograđanka je opisala situaciju u kojoj se našla kada joj je na novoj kupljenoj zimskoj gumi izašlo ispupčenje, takozvani klobuk samo mesec dana nakon kupovine.

Ona je pred sezonu zamene pneumatika odlučila da kupi nov komplet zimskih guma srednje klase, oslanjajući se na preporuku prodavca, jer su stare već imale dug staž.

Od reklamacije - ništa

Nakon pojave ispupčenja, obratila se prodavnici u kojoj je gume kupila, gde su joj, kako kaže, predočili proceduru reklamacije.

„Rečeno mi je da moram da priložim fiskalni račun i da se guma skine i pošalje na procenu proizvođaču. Kada sam pitala šta da radim bez gume, odgovor je bio da to moram sama da rešim, što praktično znači da moram da kupim novu gumu“, ispričala je Beograđanka, vidno uznemirena.

Kako je dodatno navela, prodavac ju je unapred obeshrabrio, uz tvrdnju da je „verovatno udarila u nešto“ i da će procena reklamacije najverovatnije doneti isti zaključak.

Ne zaboravite zimsku opemu Foto: Shutterstock

Kupci ucenjeni procedurama, odustaju

„Ne mogu da budem bez gume i automobila. Ako već moram da kupim gumu za zamenu, onda mi reklamacija ne treba. Na to, izgleda, trgovci i proizvođači računaju, jer ljudi često nemaju luksuz da ostanu bez vozila, što je veliki bezobrazluk“, rekla je ona.

Apel vozačima sačuvajte - staru gumu

Poučena ličnim iskustvom, Beograđanka je uputila i praktičan savet drugim vozačima.

„Možda neko, poučen mojim iskustvom, treba da sačuva bar jednu staru gumu, dok ne vidi kako će mu se pokazati nove“, zaključila je ona, uz apel da potrošači budu oprezni i da čuvaju fiskalne račune kako bi uopšte mogli da pokrenu proces reklamacije.

Kupci se često suočavaju sa dugim reklamacionim procedurama, bez obaveze trgovca da obezbedi zamenski proizvod, što u praksi mnoge ostavlja bez vozila i dovodi do odustajanja od reklamacija.

Stručnjaci za zaštitu potrošača već dugo upozoravaju da bi sistem morao da uključi efikasniju zamensku politiku i brže veštačenje, naročito za proizvode koji direktno utiču na bezbednost.