On je na Tiktoku gde ima nalog "balkanac_u_nemackoj" objavio snimak gde je ispričao koje su zapravo realne plate u toj državi.

- "Tri hiljade evra plata. Plaćen vam je smeštaj, plaćena vam je hrana i plaćen vam je put. Također u sve to mi vam plaćemo pravljanje radne i boravišne vize". Kada vidite ovaku vrstu oglasa na društvenim mrežama, odmah prijavite i blokirajte takve objave. To je prevara! Prosečna plata u Nemačkoj se trenutno kreće između 1.500 i 2.000 evra za vas koji nemate neku školu, koji nemate neku vrstu diplome i ne znate nemački jezik - kaže on i dodaje da mu se dosta ljudi u poslednjih nekoliko dana javilo da su prevareni od strane ovakvih objava. Dosta njih su bili vozači u kompanijama koje isporučuju pakete.