Među razlozima su revolt potrošača zbog desničarske politike vlasnika firme Ilona Maska, istek važenja poreskih olakšica za američke kupce i žestoka konkurencija na tržištu izvan SAD.

Najuspešnija na svetu postala je kineska kompanija BYD, koju je multimilijarder Mask svojevremeno otpisivao.

Tesla drugu godinu za redom beleži pad prodaje.

Foto: Shutterstock

Ova kompanija je saopštila da je 2025. godine prodala 1,64 miliona vozila, to jest devet odsto manje nego prethodne godine.

BYD je, pak, prodao 2,26 miliona vozila prošle godine i izbio na prvo mesto među proizvođačima električnih vozila sa najvećom prodajom.

To je zapanjujući poraz za Maska, koji je otpisivao BYD kao pretnju u vreme kada je uspon Tesle delovao nezaustavljivo, bacajući pod noge čak i proizvođače tradicionalnih automobila koji su imali mnogo veće resurse.