Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su značajno smanjile predložene nove carine na uvoz testenina od nekoliko italijanskih proizvođača, nakon preliminarne analize njihovih antidampinških aktivnosti, saopštilo je italijansko ministarstvo spoljnih poslova.

Nova analiza je pokazala da su italijanski proizvođači rešili mnoge probleme utvrđene u početnoj proceni, rekao je zvaničnik Ministarstva trgovine SAD.

SAD su u oktobru najavile da će uvesti dodatnu carinu od 92 odsto na uvoz testenina od 13 italijanskih proizvođača, pored standardne carine od 15 odsto na većinu robe uvezene iz Evropske unije, optužujući dve kompanije, La Molisana i Garofalo, da prodaju testenine po nepravedno niskim cenama.

Nakon nove procene, Ministarstvo trgovine SAD smanjilo je predloženu dodatnu carinsku stopu na 2,26 odsto za testenine iz La Molisane i na 13,98 odsto za testenine iz Garofala, saopštilo je italijansko ministarstvo spoljnih poslova.

1/4 Vidi galeriju Pogledajte kako izlegaju paste La Molisana i Garofalo Foto: Shutterstock

Testenine od preostalih 11 proizvođača koji nisu pojedinačno analizirani u novoj proceni bile su predmet carine od 9,09 odsto.

- Ponovni obračun carina je znak da vlada SAD prepoznaje da su naše kompanije spremne da konstruktivno sarađuju - navodi se u saopštenju italijanskog ministarstva.

Vašington je posvećen sprovođenju "fer, transparentnog procesa", rekao je zvaničnik Ministarstva trgovine SAD.

- (Naša) analiza nakon preliminarne procene pokazuje da su italijanski proizvođači testenina rešili mnoge zabrinutosti koje je Ministarstvo trgovine identifikovalo u svojoj preliminarnoj odluci - rekao je zvaničnik, dodajući da će Ministarstvo trgovine nastaviti da komunicira sa zainteresovanim stranama i da će uzeti u obzir sve informacije pre donošenja konačne odluke.

Konačna odluka trebalo bi da bude objavljena 12. marta, ali rok se može produžiti do 60 dana. Nove carine će se primenjivati tek nakon što se analiziraju svi rezultati.

Drugim rečima, do sada SAD nisu povećale carine na uvoz italijanske testenine.

Foto: Profimedia

Trinaest kompanija koje su pod analizom čine oko 16 odsto ukupnog uvoza testenine iz Italije u SAD.

Ukupna vrednost izvoza italijanske testenine u 2024. godini premašila je četiri milijarde evra, prema podacima italijanskog zavoda za statistiku ISTAT. Američko tržište vredi skoro 800 miliona dolara za italijanske kompanije, piše Poslovni dnevnik.

Margerita Mastromauro, predsednica sekcije proizvođača testenina udruženja italijanskih proizvođača hrane Unione Italiana Food, takođe je pozdravila smanjenje predloženih novih carina.