Sjedinjene Američke Države najavile su da će od 1. januara 2026. godine uvesti carine u visini od čak 107 odsto na italijansku pastu, što bi moglo ozbiljno da ugrozi jedan od najvažnijih izvoznih sektora Italije, čija prehrambena industrija izvozi 60 odsto proizvedene paste.

Povećanje carina je drastično: američka administracija planira da na već postojeću carinu od 15 odsto doda još 91,74 odsto. Odluka se bazira na optužbama za damping protiv italijanskih proizvođača, prvenstveno kompanija La Molisana i Garofalo, koje su bile predmet istrage Ministarstva trgovine SAD.

Iako američke vlasti sprovode slične istrage gotovo svake godine, na zahtev domaćih proizvođača, dodatne carine su do sada retko prelazile dva odsto. Međutim, za period između 1. jula 2023. i 30. juna 2024. godine, utvrđene su prosečne marže dampinga od gotovo 92 odsto.

Izveštaj Ministarstva trgovine SAD pominje i druge kompanije, kao što su Agritalia i Barila. Nove carine odnose se na sve navedene firme, osim delimično na one koje već imaju proizvodnju unutar SAD, što je slučaj sa "Barilom".

"Hiperprotekcionistička mera bez opravdanja"

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da prati razvoj situacije, dok je ministar poljoprivrede Italije, Frančesko Lolobriđida, izjavio da je odluka Sjedinjenih Država "hiperprotekcionistička mera bez ikakvog opravdanja".

Italijanska prehrambena industrija godišnje proizvede više od četiri miliona tona paste. Izvoz čini 60 odsto te proizvodnje, a samo američko tržište vredi oko 700 miliona dolara godišnje. Ukupni godišnji prihod sektora dostiže 8,7 milijardi evra.

Unija proizvođača hrane Italije nazvala je najavljene carine "uvredom za proizvod koji simbolizuje italijanski identitet", ocenjujući da je reč o političkoj, a ne tehničkoj odluci.

– Ova odluka Ministarstva trgovine Sjedinjenih Država je najstroža ikada doneta i duboko nas je pogodila i razočarala – naveli su iz Unije.

Italijanska poljoprivredna organizacija Coldiretti upozorila je da bi carina od 107 odsto udvostručila cenu tanjira paste za američke potrošače i otvorila vrata lažnim italijanskim proizvodima.

Pozvali su vladu i Evropsku uniju na hitne mere u cilju zaštite ovog "proizvoda koji je simbol mediteranske ishrane" i očuvanja ugleda, radnih mesta i kvaliteta celokupnog agro-prehrambenog sektora Italije.

Opoziciona političarka Silvija Fregolent kritikovala je vladu premijerke Meloni:

– Dok Sjedinjene Države napadaju 'Made in Italy', vlada premijerke Meloni ćuti. Gde su konkretne mere za zaštitu naših kompanija? Potrebna su hitna sredstva, mehanizmi podrške i trgovinska strategija. U suprotnom, cenu će platiti italijanski radnici i porodice – istakla je Fregolent.