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Na prvi pogled teško je poverovati da bi rashodovani vagon star gotovo čitav vek mogao da postane udoban porodični dom. Ipak, upravo su to uradili Robert i Kristi, koji su kupili vagon proizveden 1934. godine i pretvorili ga u funkcionalnu kuću od oko 87 kvadratnih metara. Vagon je dug približno 25 metara, a njegov neobičan, uzan raspored par je uspeo da pretvori u prostor sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, dve spavaće sobe, toaletom i kupatilom.

Kompleks vagona

Danas u njemu ne samo da žive već i zarađuju. Robert i Kristi vode čitav kompleks u kojem se nalazi više rashodovanih železničkih vagona preuređenih u male smeštajne jedinice.

Nakon što su kupili vagon, usledila je temeljna obnova. Konstrukcija je obnovljena i ofarbana, a vagon je priključen na vodu i električnu energiju. Najveći izazov bio je da se iskoristi svaki centimetar prostora. Budući da je reč o veoma dugom i uzanom objektu, nameštaj i prostorije morali su pažljivo da se rasporede.

U dom se ulazi kroz originalna vrata vagona. Ispred njih nalazi se spoljna platforma koju je Robert sam napravio. Ona istovremeno služi kao stepenište, mali trem i prostor za odlaganje bicikala. Na njoj su postavljeni i sto i stolice, pa porodica tu može da provodi vreme na otvorenom.

Odmah nakon ulaska nalazi se mali toalet sa umivaonikom. Time su rešili jedan od praktičnih problema ovako izduženog prostora - do manjeg toaleta ne moraju da prolaze kroz čitav vagon do glavnog kupatila.

Retro dnevni boravak podseća na prošlo stoleće

Dnevni boravak uređen je tako da zadrži što više prvobitnog izgleda vagona. Retro atmosfera posebno dolazi do izražaja zbog načina na koji je raspoređen nameštaj. Budući da je prostor uzan, dve dvosed garniture i pomoćni sto postavljeni su uz bočne zidove, na mestima na kojima su se nekada nalazila sedišta putnika.

1/6 Vidi galeriju Kako izgleda kuća od starog vagona Foto: Youtube/ FLORB

Jedan kauč okrenut je prema prozorima i pogledu na dolinu, dok je drugi postavljen naspram televizora. Tako su uspeli da dobiju prostor u kojem mogu da čitaju, odmaraju se i provode vreme kao u klasičnom dnevnom boravku.

Središnji deo vagona pretvoren je u otvorenu kuhinju povezanu sa trpezarijom. Nema klasične pregrade, što dodatno povećava osećaj prostranosti.

U unutrašnjosti su ostali brojni detalji koji podsećaju na 1934. godinu. Tu su retro ukrasi na plafonu i viseća lampa sa ventilatorom, dok su sa druge strane ugrađeni savremeni uređaji potrebni za svakodnevni život.

Kuhinja nije velika, ali je organizovana tako da u njoj imaju sve što je neophodno. Posuđe, pribor i namirnice drže u ormarićima i frižideru, čime se izbegava stvaranje nereda u ionako uskom prostoru.

Za obedovanje imaju sto za četiri osobe postavljen uz prozor. Porodica tako tokom obroka može da uživa u pogledu na okolni predeo.

Nekadašnji kreveti na sprat postali su spavaće sobe

Posebno je zanimljiva prenamena prostora koji je u prvobitnom vagonu služio za krevete na sprat. Od njega su napravljene dve spavaće sobe.

Glavna spavaća soba nalazi se iza frižidera, a nastala je spajanjem dva odvojena odeljka. U njoj se nalaze bračni krevet i ormar, dok se vrata otvaraju bočno kako bi se maksimalno uštedelo na prostoru.

Između dve sobe nalazi se uzak hodnik sa prozorima. Zidne lampe napravljene su tako da izgledom podsećaju na originalnu rasvetu kakva se mogla nalaziti u starom vagonu. Njihova topla svetlost prostor čini prijatnijim i ublažava utisak skučenosti.

Druga spavaća soba uređena je na sličan način. Ima bračni krevet i prostor za odlaganje, a trenutno je namenjena gostima. Međutim, Robert i Kristi planiraju da je u budućnosti pretvore u dečju sobu.

Na samom kraju vagona nalaze se odvojeni toalet i kupatilo. Toalet je veoma uzan, ali ima dodatno osvetljenje, umivaonik sa ormarićem i prozor koji omogućava ulazak dnevne svetlosti i prirodno provetravanje.

I ovde su nastojali da zadrže izgled koji odgovara starom železničkom vagonu. Kupatilo ima odvojenu tuš-kabinu i dobro je izolovano, zbog čega je potpuno funkcionalno tokom cele godine. Ipak, tokom zime u njemu može biti hladnije nego u ostatku doma.

Iza kupatila nalaze se vrata koja vode ka zadnjoj platformi vagona.

Ne žive sami

Njihov vagon nalazi se na velikoj parceli okruženoj travom i brdima. Za razliku od života u gradu, oko njih nema manjka prostora, a upravo je prirodno okruženje jedan od razloga zbog kojih im ovakav način života odgovara.

Ipak, postoje i praktične poteškoće. Po namirnice i druge potrepštine moraju da odlaze u obližnji grad.

Foto: Youtube/ FLORB

Robert i Kristi nisu jedini koji su odlučili da žive među starim vagonima. Njihov dom deo je kompleksa u kojem se nalaze brojni drugi rashodovani vozovi pretvoreni u smeštajne jedinice. Svaki od njih uređen je na drugačiji način i ima sopstveni dizajn enterijera.

Kako bi stari vagon pretvorili u funkcionalan dom, par je morao da prilagodi i instalacije. Za vodu su iskoristili postojeći sistem koji se nalazio ispod vagona. Dodali su potrebne dovodne i odvodne cevi, kao i rezervoare za otpadnu vodu.

Preuređene su i električne instalacije. Zahvaljujući tome, njihov dom ne zavisi od solarnih panela i velikih rezervoara, kakvi se često koriste kod mobilnih kućica i sličnih alternativnih oblika stanovanja.