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Tradicionalna nemačka porodična pekara podnela je zahtev za stečaj. Oko 50 zaposlenih zabrinuto je za svoju budućnost, a kupci brinu gde će kupovati hleb. Svih šest filijala bavarske kompanije je pogođeno.

Okružni sud u Nirnbergu već je naredio preliminarni postupak stečaja za pekaru Majer u Lupburgu, u Bavarskoj.

Što se tiče pokušaja spasavanja kompanije, on je rekao: "Intenzivno radimo na dugoročnoj perspektivi za poslovanje. Prvi razgovori sa zainteresovanim stranama su već obavljeni i optimistični smo u pogledu daljeg procesa ulaganja".

Peta generacija u pekari

Advokat Peter Roger iz tima za restrukturiranje dodao je u vezi sa stečajem: "Posebno je pozitivno što zaposleni podržavaju izabrani put i ostaju posvećeni kompaniji čak i u ovoj izuzetnoj situaciji".

Ovaj porodični biznis osnovan je 1869. godine i sada je u petoj generaciji upravljanja. Sa šest filijala u okruzima Nojmarkt i Regensburg, lanac pekara, sa svojim hlebom, pecivima i kolačima, godinama je deo svakodnevnog života mnogih kupaca.

Ekonomska kriza proizilazi iz ogromnog tereta rastućih cena energije i sirovina. Istovremeno, prodaja je opala jer mnogi potrošači smanjuju kupovinu hrane. Čak ni osnovna namirnica, hleb, nije "sigurna".

"U proteklih nekoliko meseci učinili smo sve što smo mogli da nadoknadimo povećane troškove. Uprkos našim najboljim naporima, nismo bili dovoljno uspešni", kaže izvršni direktor Florijan Majer.

Čuvena pekara prestaje sa radom nakon 137 godina poslovanja

Čitava pekarska industrija je u dubokoj krizi. Rastuće cene energije, skupe sirovine i konkurencija supermarketa sve više vrše pritisak na tradicionalna preduzeća. Mnoge pekare u Nemačkoj se bore za opstanak.

Samo u prvoj polovini 2026. godine, 63 pekare su bankrotirale. Samo krajem avgusta, to je bila pekara Miheli iz Šlezvig-Holštajna, koja posluje sa devet filijala u okrugu Segeberg, Nojminsteru i Hamburgu. Skoro 100 zaposlenih tamo je zabrinuto za svoju budućnost.