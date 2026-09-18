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Srbija i BiH ponovo će biti povezane redovnom međunarodnom putničkom železničkom linijom, a prvi vozovi trebalo bi da krenu već u decembru ove godine.

Dogovor o uspostavljanju linije postigli su danas u Beogradu predstavnici Železnica Republike Srpske i Srbijavoza, koji su utvrdili završne korake potrebne za ponovno železničko povezivanje dve zemlje. Nova linija saobraćaće na relaciji Zvornik Novi - Beograd Centar, a posebno je značajno to što neće biti reč o povremenom ili sezonskom vozu. Planirano je da vozovi saobraćaju svakog dana.

Ujutro za Beograd, popodne nazad

Prema najavi Železnica RS, voz će u jutarnjim satima polaziti iz Zvornika prema Beogradu, dok će povratak iz glavnog grada Srbije biti organizovan u poslepodnevnim satima. Tačna vremena polazaka i dolazaka još nisu određena. Ona će biti utvrđena tokom izrade novog reda vožnje za 2026/2027. godinu.

Linija bi trebalo da bude uspostavljena u decembru, stupanjem na snagu novog reda vožnje. Dogovor je postignut na sastanku vršioca dužnosti generalnog direktora Železnica RS Dragana Zelenkovića i vršioca dužnosti generalnog direktora Srbijavoza Ljubiše Pejičića, zajedno sa saradnicima.

Zanimljivo je da je sastanak održan tokom putovanja brzim vozom Soko na relaciji Beograd - Subotica.

Dogovoreni tehnički detalji

O ponovnom uspostavljanju putničke železničke veze razgovara se već neko vreme. Preliminarni sastanak predstavnika dve železničke kompanije održan je u aprilu u Doboju, kada je prvi put najavljena mogućnost uvođenja putničkog voza između Zvornika i Beograda. Sada je napravljen znatno konkretniji korak.

- Danas smo sa kolegama iz Srbijavoza definisali sve tehničko-materijalne detalje za uspostavljanje prve međunarodne linije i povezivanja železnicom sa Srbijom nakon mnogo godina - kazao je Zelenković nakon sastanka.

Preostaje izrada konačnog reda vožnje i utvrđivanje preciznih termina.

Važna veza za područje Zvornika

Nova linija posebno će biti značajna za stanovnike Zvornika i šireg područja istočnog dela BiH, kojima će ponovo biti omogućeno direktno putovanje vozom prema Beogradu. Železnice RS navode da su stanovnici ovog područja proteklih godina za svakodnevna putovanja prema Beogradu bili upućeni na druge oblike prevoza.

Ponovno uvođenje linije Zvornik Novi - Beograd Centar stoga predstavlja i povratak međunarodnog putničkog saobraćaja u mrežu Železnica RS.

Zelenković je tokom današnjeg putovanja brzim vozom u Srbiji kazao da Železnice RS u budućnosti žele da modernizuju svoju infrastrukturu i vozni park.

- Ovo su i naši ciljevi ka kojima težimo. Nove pruge i moderni brzi vozovi na prugama Srpske. Kapitalnim ulaganjima dostići standarde koji će zasigurno vratiti i putnike u vozove u Srpskoj, to je ono što je deo naše strategije za budućnost - rekao je Zelenković.