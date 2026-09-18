Kilogram košta 5.000 evra: Počela sezona potrage za šumskim blagom, ovo je tajna uspešnih berača
- Beli tartuf u Istri može da dostigne cenu od 5.000 evra po kilogramu, dok su crni znatno jeftiniji. Potraga je najuspešnija uz dresirane pse koji pronalaze gljivu ispod zemlje.
- Sezona belog tartufa traje od septembra do decembra, a na rod i cenu utiču vreme, suša i padavine. Lokalni berači upozoravaju i na ilegalno sakupljanje koje ugrožava staništa.
Tartufi rastu ispod zemlje, u simbiozi sa određenim vrstama drveća, među kojima su hrast, kesten, bela topola i lešnik. Upravo zato njihovo pronalaženje nije jednostavno, a prirodna staništa berači često čuvaju kao tajnu.
U potrazi im pomažu posebno dresirani psi, koji mogu da prepoznaju karakterističan miris tartufa i pokažu mesto na kojem se pod zemljom nalazi gljiva.
Beli tartuf je posebno cenjen zbog intenzivnog mirisa i ukusa, a u gastronomiji se uglavnom koristi u malim količinama - sveže narendan preko testenine, rižota ili jaja.
Kilogram može da vredi i 5.000 evra
Cena tartufa zavisi od vrste, veličine, kvaliteta i trenutne ponude. Beli tartuf spada među najskuplje, dok su crni tartufi znatno pristupačniji.
Prema ranijim otkupnim cenama istarskog belog tartufa, kilogram prve kategorije dostizao je između 4.600 i 5.000 evra. Druga kategorija vredela je oko 3.000 evra po kilogramu.
U prvu kategoriju svrstavaju se tartufi teži od 20 grama, dok druga obuhvata primerke od 10 do 20 grama.
Lov na tartufe zbog toga može biti veoma unosan posao, a sezonska zarada iskusnih berača, prema navodima iz dostupnih podataka, može da dostigne i 30.000 evra.
Istra čuva i svetski rekord
Koliko tartufi mogu da budu impresivni pokazuje i rekordni primerak pronađen u Istri 1999. godine. Tada je pronađen beli tartuf težak čak 1,31 kilogram.
Pronašao ga je Đankarlo Zigante zajedno sa svojim psom Dijanom, a upravo je ovaj nalaz dodatno skrenuo pažnju sveta na istarske tartufe.
Motovunska šuma smatra se jednim od najpoznatijih staništa belog tartufa u Istri. Intenzivan miris i karakterističan ukus čine ga posebno traženim među ljubiteljima vrhunske gastronomije.
Sezona traje do decembra
Glavna sezona belog tartufa u Istri traje od septembra do decembra. Potraga zahteva iskustvo, dobro poznavanje terena i, pre svega, dresiranog psa koji može da pronađe tartuf sakriven ispod šumskog tla.
Na njegovu dostupnost, međutim, ne utiču samo veštine berača.
Suša i kiša mogu da promene cenu
Vremenski uslovi imaju veliki uticaj na razvoj tartufa. Suša može smanjiti njihov broj, dok i prekomerne padavine mogu negativno uticati na kvalitet.
Promene temperature i količine padavina zato mogu direktno uticati na ponudu. Kada je tartufa manje, cena može dodatno da raste.
Ilegalni berači ugrožavaju staništa
Pored vremenskih uslova, istarski berači poslednjih godina upozoravaju i na problem ilegalnog sakupljanja tartufa.
U Istru dolaze i strani tragači koji bez odgovarajućeg znanja i dozvola ulaze u šume i vade tartufe. Takva potraga, upozoravaju lokalni berači, može da ošteti prirodna staništa i dugoročno ugrozi područja na kojima ova dragocena gljiva raste.
Biznis Kurir/Dnevno.hr