Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tartufi rastu ispod zemlje, u simbiozi sa određenim vrstama drveća, među kojima su hrast, kesten, bela topola i lešnik. Upravo zato njihovo pronalaženje nije jednostavno, a prirodna staništa berači često čuvaju kao tajnu.

U potrazi im pomažu posebno dresirani psi, koji mogu da prepoznaju karakterističan miris tartufa i pokažu mesto na kojem se pod zemljom nalazi gljiva.

Beli tartuf je posebno cenjen zbog intenzivnog mirisa i ukusa, a u gastronomiji se uglavnom koristi u malim količinama - sveže narendan preko testenine, rižota ili jaja.

Kilogram može da vredi i 5.000 evra

Cena tartufa zavisi od vrste, veličine, kvaliteta i trenutne ponude. Beli tartuf spada među najskuplje, dok su crni tartufi znatno pristupačniji.

Prema ranijim otkupnim cenama istarskog belog tartufa, kilogram prve kategorije dostizao je između 4.600 i 5.000 evra. Druga kategorija vredela je oko 3.000 evra po kilogramu.

1/5 Vidi galeriju U potrazi za tartufima pomažu dresirani psi Foto: RINA, Shutterstock

U prvu kategoriju svrstavaju se tartufi teži od 20 grama, dok druga obuhvata primerke od 10 do 20 grama.

Lov na tartufe zbog toga može biti veoma unosan posao, a sezonska zarada iskusnih berača, prema navodima iz dostupnih podataka, može da dostigne i 30.000 evra.

Istra čuva i svetski rekord

Koliko tartufi mogu da budu impresivni pokazuje i rekordni primerak pronađen u Istri 1999. godine. Tada je pronađen beli tartuf težak čak 1,31 kilogram.

Pronašao ga je Đankarlo Zigante zajedno sa svojim psom Dijanom, a upravo je ovaj nalaz dodatno skrenuo pažnju sveta na istarske tartufe.

Motovunska šuma smatra se jednim od najpoznatijih staništa belog tartufa u Istri. Intenzivan miris i karakterističan ukus čine ga posebno traženim među ljubiteljima vrhunske gastronomije.

Sezona traje do decembra

Glavna sezona belog tartufa u Istri traje od septembra do decembra. Potraga zahteva iskustvo, dobro poznavanje terena i, pre svega, dresiranog psa koji može da pronađe tartuf sakriven ispod šumskog tla.

Foto: RINA

Na njegovu dostupnost, međutim, ne utiču samo veštine berača.

Suša i kiša mogu da promene cenu

Vremenski uslovi imaju veliki uticaj na razvoj tartufa. Suša može smanjiti njihov broj, dok i prekomerne padavine mogu negativno uticati na kvalitet.

Promene temperature i količine padavina zato mogu direktno uticati na ponudu. Kada je tartufa manje, cena može dodatno da raste.

Ilegalni berači ugrožavaju staništa

Pored vremenskih uslova, istarski berači poslednjih godina upozoravaju i na problem ilegalnog sakupljanja tartufa.

U Istru dolaze i strani tragači koji bez odgovarajućeg znanja i dozvola ulaze u šume i vade tartufe. Takva potraga, upozoravaju lokalni berači, može da ošteti prirodna staništa i dugoročno ugrozi područja na kojima ova dragocena gljiva raste.