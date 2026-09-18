Fortenova grupa i ALTA Retail potpisali su ugovor o kupoprodaji poslovnih udela u kompaniji Idea Marketi d.o.o. Transakcijom su obuhvaćene još četiri kompanije – Enna Fruit Grocka Beograd, Super Kartica Beograd, M-Profil SPV Beograd i mStart Business Solutions Beograd, koje čine važan deo operativne i tehnološko-logističke infrastrukture sistema.

Idea Marketi jedan su od najvećih maloprodajnih lanaca u Srbiji i svrstavaju se među deset najvećih poslodavaca u zemlji. Na tržištu su prepoznatljivi po brendovima Idea, Mercator i Roda, sa razvijenom maloprodajnom mrežom koja pokriva više od 80 gradova i opština širom Srbije.

Enna Fruit ima značajan tržišni uticaj kao jedan od vodećih distributera svežeg voća i povrća u Srbiji, dok Super Kartica, M-Profil i mStart pružaju ključnu podršku poslovanju kroz programe lojalnosti, upravljanje nekretninama i IT usluge. Zajedno sa mStartom, Super Karticom i M-Profilom, ove kompanije čine kompletnu infrastrukturu i tehnološko-logističku podršku sistemu.

„Strategija Fortenova grupe u maloprodaji jeste da bude vodeći trgovac na tržištima na kojima posluje. Da bi ostvarila taj cilj u Srbiji, Grupa bi morala da realizuje značajna ulaganja u dugom vremenskom periodu, na tržištu koje ima svoje specifičnosti i dinamiku. Zato smo doneli odluku o izlasku iz maloprodajnog poslovanja u Srbiji.

Ovaj potez omogućava nam da dodatno usmerimo kapacitete i fokus na dugoročno jačanje pozicija na tržištima na kojima već imamo lidersku poziciju i koja su u najvećoj meri vezana za evro kao valutu.

Želim da zahvalim zaposlenima u ovim kompanijama na predanom radu, doprinosu Fortenova grupi i posvećenosti zajedničkim vrednostima. Novi vlasnik sada ima priliku da poslovanje podigne na viši nivo, a mi mu kao partneru želimo mnogo uspeha u tome“, izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.