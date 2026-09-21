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Što je neka planina u srbiji popularnija za turiste ona je istovremeno i privlačnija za investitore. Potražnja za zemljištem za gradnju vikendica automatski diže cenu placeva, a to je slučaj i na Mokroj Gori.

To potvrđuje i oglas za prodaju placa od 214 ari, za koji prodavac traži 350.000 evra, odnsono 1.636 evra po aru.

- Za ljubitelje prirode i posebno Tare. Odličan plac od 214 ari na Mokroj Gori. Vrlo zahvalno pozicioniran: na oko 9km od Drvengrada, pored su skijalište "Iver" i hotel "Čarobni breg" u neposrednoj blizini (na oko 100-200m) - piše u oglasu objavljenom na portalu 4zida.rs.

U oglasu se dodaje da se plac nalazi na oko 50m od asfaltiranog puta koji vodi od Drvengrada ka Tari i Zaovinskom jezeru.

- Plac je blago zakošen i pod bukovom šumom. Struja, voda i kanalizacija su u blizini. Mogućnost izgradnje brvnara - naglašava se u oglasu.

1/5 Vidi galeriju Plac od 214 ari pod bukovom šumom na Moroj Gori oglašen je na prodaju za 350.000 evra, odnosno 1.636 evra po aru. Foto: Printscreen/4zida.rs

Podsetimo, kako je Kurir već pisao, i cene vikendica na Tari su poprilično porasle. Tako je vikendica u srcu Nacionalnog parka Tara ponuđena je na prodaju zajedno sa placom površine 50 ari, po ceni od 230.000 evra.