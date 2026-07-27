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Domaći startap "Ominimo" saopštio je danas da je ta kompanija dostigla tržišnu vrednost od 1,6 milijardi dolara nakon investicione runde u kojoj je učestvovao investicioni ogranak Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) navodeći da je Srbija dobila prvog "jednoroga".

Novosadski startap, kako navode, razvija proizvode osiguranja nove generacije koristeći veštačku inteligenciju, napredne matematičke modele i analizu podataka kako bi preciznije procenjivao rizik, određivao cene polisa i gradio kvalitetniji portfolio osiguranja.

"Jednorozi" su startapi sa procenjenom vrednošću većom od milijardu dolara.

Iz startapa "Ominimo" tvrde su sada najvrednija osiguravajuća kompanija na prostoru bivše Jugoslavije.

Osnivač i direktor kompanije "Ominimo" Dušan Komar izrazio je uverenje da je u pitanju značajan trenutak za ceo srpski startap ekosistem.

- Kada jedna zemlja dobije svog prvog jednoroga, međunarodni investicioni fondovi počinju drugačije da posmatraju tu zemlju, pa i šanse da iz nje nastanu novi veliki startapi postaju veće. Naša želja je da nastavimo da privlačimo mlade talente iz Srbije da nam se pridruže u rešavanju najkompleksnijih problema iz oblasti veštačke inteligencije u svetu osiguranja i finansija i da grade svoju karijeru u globalno relevantnoj kompaniji, bez potrebe da odlaze u inostranstvo - izjavio je Komar.

On je dodao da "Ominimo" danas zapošljava više od 100 ljudi, od čega se dve trećine bave naukom o podacima (data science) i softverskim inženjeringom, i najvećim delom ih čine stručnjaci iz Srbije zaposleni u razvojnim centrima u Novom Sadu i Beogradu.

- Reč je o mladim ljudima prosečne starosti od svega 25 godina. Oni su najbolji matematičari i programeri svoje generacije, sa gotovo savršenim prosekom ocena, među kojima su i osvajači medalja na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima znanja, uključujući Međunarodnu matematičku olimpijadu - naveo je Komar.

Bruno Lusic iz EBRD ocenio je novosadski startap kao jednu od najimpresivnijih kompanija iz oblasti tehnologije osiguranja (insurtech) koju je Evropska banka za obnovu i razvoj do sada evaluirala, zahvaljujući izuzetnom rastu i snažnim poslovnim temeljima.

- Drago nam je što možemo da podržimo kompaniju u narednoj fazi njenog razvoja i radujemo se dugoročnom partnerstvu na njenom daljem putu rasta - rekao je Lusic, navodi se u saopštenju.

Kompaniju su osnovali Dušan Komar i Laslo Horvat iz Srbije, zajedno sa Denisom Vajnbenderom iz Nemačke.

Poslovanje su pokrenuli 2024. godine i za kratko vreme ga proširili na četiri evropska tržišta, a u narednih godinu dana planiraju ulazak na još šest tržišta EU, kao i na tržište Sjedinjenih Američkih Država.

Kako je navedeno, za manje od dve godine "Ominimo" je dostigao gotovo milion korisnika i godišnji obim poslovanja veći od 350 miliona dolara, što ga čini najbrže rastućom tehnološkom kompanijom u oblasti osiguranja u svetu.

Vrednost "Ominima" porasla je od ivnesticione runde Serije A u aprila 2025. godine sa 230 miliona na 1,6 milijardi dolara, navodi se u saopštenju