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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić obišao je poljoprivredno gazdinstvo Radiše Radisavljevića, jednog od najuspešnijih ratara u Srbiji i tom prilikom ocenio da se očekuje dobar rod suncokreta, kao i da je za kukuruz potrebno još kiše, saopšteno je danas iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

- Ovo je prava Srbija. Vredna porodica koja godinama postiže vrhunske rezultate, ne proizvodi samo sirovinu već je i prerađuje, dok istovremeno čuva više od veka i po staru vodenicu i porodičnu tradiciju. Dok na njivama primenjuju najsavremenije tehnologije, u vodenici neguju zanat koji su nasledili od predaka. To je bogatstvo koje moramo da čuvamo, jer upravo ovakva gazdinstva pokazuju kako se uspešno spajaju znanje, tradicija i savremena poljoprivreda - poručio je Glamočić.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Glamočić je naglasio da su ovakva gazdinstva najbolji dokaz da se ulaganje u znanje, domaću nauku, stručne službe i savremenu tehnologiju direktno odražava na veću konkurentnost srpske poljoprivrede, ali i na očuvanje porodičnih vrednosti, tradicije i života na selu.

Ministar je sa domaćinima razgovarao o stanju useva, očekivanjima pred ovogodišnju žetvu i značaju primene savremene agrotehnike i domaće genetike u proizvodnji.

Obilazeći parcele pod suncokretom, kukuruzom i sojom, ocenio je da su vremenske prilike ove godine značajno povoljnije nego prethodnih sezona, ali da će konačne rezultate ipak odrediti vremenski uslovi do kraja leta.

- Za kukuruz je još rano davati konačne procene jer je pred nama najosetljiviji deo vegetacije. Dobro bi došlo još padavina, ali možemo reći da je ova godina, za sada, jedna od boljih u poslednjem periodu. Što se tiče suncokreta, očekujem odličan rod. To potvrđuju i usevi koje smo danas obišli, ali i ono što sam video prethodnih dana širom Srbije - rekao je Glamočić.

1/20 Vidi galeriju Suncokret obećava odličan rod: Ministar Glamočić na imanju Radisavljevića Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

On je posebno istakao značaj domaće selekcije i poručio da Srbija ima vrhunsku genetiku koja u potpunosti može da parira stranim hibridima.

- Imamo odlične domaće hibride suncokreta, soje i kukuruza koji ne zaostaju za stranom genetikom, a u godinama sa nepovoljnijim uslovima često pokazuju i veću otpornost. Kao što govorimo da treba da jedemo domaće, tako treba i da sejemo domaće, jer time jačamo sopstvenu poljoprivredu, domaću nauku i semenarsku proizvodnju - naglasio je Glamočić.

Domaćin Radiša Radisavljević, koji sa porodicom obrađuje oko 60 hektara zemlje, istakao je da je suncokret u odličnom stanju i da očekuje prinos veći od 3,5 tone po hektaru, dok će konačni rezultati kod kukuruza i soje zavisiti od padavina u narednom periodu.

On je naglasio da su poštovanje plodoreda, blagovremena primena svih agrotehničkih mera i saradnja sa Poljoprivrednom stručnom službom osnov dobrih rezultata. Na ovom gazdinstvu postavljene su i ogledne parcele na kojima se prati ponašanje različitih hibrida i gustina setve, što predstavlja primer uspešne saradnje proizvođača, struke i nauke.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Posebnu pažnju tokom posete privukla je i više od 160 godina stara porodična vodenica Radisavljevića, jedna od retkih u Srbiji koja je i danas u funkciji.

U njoj se i dalje, na tradicionalan način, melje kukuruz i proizvodi brašno vrhunskog kvaliteta, čuvajući zanat koji se u ovoj porodici prenosi generacijama.

Vodenica danas nije samo mesto proizvodnje, već i živi svedok istorije srpskog sela i primer kako se tradicija može uspešno povezati sa savremenom poljoprivredom i dodatnom vrednošću kroz preradu na samom gazdinstvu, navedeno je u saopštenju.