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Marjolein Jonker ima 50 godina i u Holandiji je napravila pokret "malih kuća" još 2016. godine, kada je angažovala troje studenata da joj dizajniraju prvu mini-kuću na točkovima i ubedila vlasti u Alkmaru da joj dozvole da koristi malu parcelu zemljišta na period od pet godina.

Mini kuća

Živela je potpuno van sistema u kući dimenzija 6,6 sa 2,6 metara i ubrzo postala lice rastućeg trenda. Pomagala je ljudima koji su čeznuli za jednostavnijim i održivijim načinom života i osnovala Fondaciju "Tiny House Netherlands".

1/5 Vidi galeriju Kako izgleda kuća od samo 24 kvadrata Foto: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nakon pet godina preselila se u Olst, gde je kupila novu malu kuću sa pripojenim staklenikom i sistemom za sakupljanje kišnice.

- Počela sam da tražim svoje parče zemljišta i pronašla ga u Olstu, na drugoj strani zemlje. U novoj maloj kući živim od 22. juna, i još je lepša od prve. Malo je veća - ima 24 kvadratna metra stambenog prostora i pripojen staklenik. Nova kuća nije priključena na električnu mrežu, ali ima priključak za vodu i kanalizaciju. Mašina za veš i toalet rade na zaseban sistem kišnice - objasnila je Marjolein Jonker.

Ona koristi biološke materijale i trudi se da ima što manji ekološki otisak. Kaže da je u malom prostoru pronašla mir, slobodu i pravi dom - i da joj veća kuća nikada ne bi donela toliku sreću.

Za zemljište kaže da je platila 94.505 108.610 evra, a za dizajn kuće 16.000 evra.

Manji ekološki otisak

Ne postoje posebna pravila za male kuće - neke su na točkovima, druge su fiksne; neki vlasnici ih sami dizajniraju i grade, dok drugi sarađuju sa arhitektom ili se odlučuju za montažnu varijantu.

1/6 Vidi galeriju Marjolein Jonker je presrećna u svojoj maloj kući Foto: Jam Press/Marjolein Jonker / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ali sve ih povezuje posvećenost životu sa što manjim ekološkim otiskom i bez ogromnog duga koji obično prati hipoteku za konvencionalnu kuću.

U Holandiji, male kuće obično imaju između 15 i 50 kvadratnih metara, a pošto holandski građevinski propisi otežavaju graditeljima malih kuća da pronađu stalno mesto za život, većina njih se gradi na prikolicama - jer moraju biti pokretne.