Slušaj vest

Vreme pripreme zimnice je u punom jeku, a paprika i patlidžan spadaju među najtraženije namirnice na pijacama. Upravo u periodu pojačane kupovine povrća posebno je važno da kupci budu sigurni da količina koju plaćaju odgovara onoj koju zaista dobijaju.

Koliko provera kupljenog povrća može biti važna, uverio se bračni par iz Osijeka koji tvrdi da je prošle nedelje na Regionalnoj veletržnici Osijek, među Osječanima poznatoj kao "autopija“, platio znatno veću količinu paprike i patlidžana od one koju je na kraju doneo kući. Prema njihovom računanju, umesto 49 kilograma roge paprike, koliko su mislili da su kupili, kući su odneli svega oko 38 kilograma, piše Večernji list.

Na pijacu su otišli nakon što su u poslednjem trenutku odlučili da naprave ajvar. Prethodnih godina papriku su nabavljali od lokalnih proizvođača, ali je ovog puta nisu uspeli pronaći, pa su odlučili da potrebnu količinu kupe na veletržnici.

Paprike prodavali u mrežastim džakovima

Odmah na početku naišli su na štand na kojem se paprika prodavala već zapakovana u mrežaste džakove. Prema istaknutoj informaciji, u svakom je trebalo da bude sedam kilograma, dok je jedan džak koštao 10 evra. Kupili su sedam džakova, uvereni da tako dobijaju ukupno 49 kilograma paprike.

"Odmah na početku pijace videli smo štand na kojem je žena prodavala već spakovanu papriku u mrežastim vrećama. Pisalo je da je u svakoj vreći sedam kilograma i da cena iznosi 10 evra. To nam je bila prihvatljiva cena pa smo odmah uzeli sedam vreća, misleći da kupujemo 49 kilograma paprike. Suprug je još pitao da li je sigurno sedam kilograma u vreći, pošto nigde nismo videli vagu. Bila nam je potrebna tačna količina kako bismo mogli da prilagodimo začine za ajvar. Žena je garantovala da jeste i rekla da to pakuje šefica“, ispričala je Osječanka.

Nakon toga otišli su do obližnjeg štanda na kojem se patlidžan prodavao po ceni od 1,5 evra za kilogram. Želeli su da kupe 12 kilograma i zatražili su vrećice kako bi ga sami napunili, ali im je prodavac rekao da za veće količine već imaju pripremljena pakovanja.

Tri vreće za 18 evra

Žena za koju su stekli utisak da vodi štand ponudila im je tri vreće od po pet kilograma za ukupno 18 evra. Prihvatili su ponudu, a zatim zatražili još dva kilograma crvene paprike roge kako bi ukupno imali oko 50 kilograma povrća za ajvar.

"Odveo nas je do žene koja je izgledala kao da je glavna na tom štandu. Rekla je da će nam dati tri vrećice po pet kilograma za 18 evra. Rekli smo da može i tražili još dva kilograma crvene paprike roge kako bismo imali oko 50 kilograma ukupno. Paprika se na tom štandu prodavala za 1,5 evra. Ona je u vrećicu stavila 2,8 kilograma i rekla da je to pet evra, odnosno da ukupno treba da platimo 25 evra za patlidžan i papriku“, ispričala je žena.

Kako navodi, pitala je prodavačicu kako je došla do iznosa od 25 evra, na šta je ona odgovorila da je stavila više paprike.

"Stavila je papriku na vagu, vaga je pokazivala 2,8 kilograma i rekla je da je to pet evra. Plus patlidžan, ukupno 25. Samo sam se nasmejala, dala joj 25 evra i otišli smo. Još smo se u automobilu smejali kako ima dobru računicu, 18 plus 5 je 25, i nismo mogli da verujemo da se tako ponašaju. Račun, naravno, nismo dobili“, rekla je.

"Svaki džak je imao manje“

Pravi šok usledio je tek kada su se vratili kući. Odlučili su da izmere kupljeno povrće i, kako tvrde, utvrdili da ni pakovanja patlidžana ni vreće paprike nisu imale deklarisanu, odnosno dogovorenu masu.

Najpre su proverili patlidžan jer im je još na pijaci bilo neobično računanje prodavačice. Umesto pet kilograma po vreći, jedna je, tvrde, težila četiri kilograma, dok su preostale dve imale oko 4,5 kilograma.

"Prvo smo odlučili da izmerimo patlidžan jer nas je ta žena na štandu nasmejala svojim iznosima i računanjem. Odmah smo videli da nijedna vrećica nema pet kilograma. Jedna je imala četiri kilograma, a druge dve oko 4,5. Onda smo odlučili da izmerimo i papriku. Tu smo se još više šokirali. Svaka vreća je umesto sedam imala 5,5 kilograma, neke čak i manje. Nismo mogli da verujemo da na tako malim količinama varaju ljude“, rekao je suprug.

Posumnjali i u sopstvenu vagu

Pošto su planirali da naprave ajvar od 50 kilograma paprike, supruga je potom otišla u obližnji tržni centar i kupila još 12 kilograma. Bračni par kaže da je u početku posumnjao i u sopstvenu vagu.

Kako bi proverili da li vaga ispravno meri, izmerili su vrećicu paprike kupljenu u tržnom centru.

"Mislili smo da vaga možda ne pokazuje tačno, pa smo izmerili jednu vrećicu paprike koju smo kupili u tržnom centru i pokazivala je tačno. U toj vrećici bilo je 2,3 kilograma paprike, a isto je pokazivala i naša vaga“, naveli su.

Ajvar su tog dana ipak napravili, ali iskustvo sa kupovinom na veletržnici, kako kažu, neće zaboraviti.

"To sigurno nisu domaći proizvođači, već preprodavci. Domaći proizvođač nikada ne bi tako varao ljude, u to smo se mnogo puta uverili. Ranije smo kupovali šljive i kajsije za rakiju i ljudi bi nam uvek dali više, da nas slučajno ne bi oštetili. Ovo nam je škola. Više nikada nećemo kupovati od preprodavaca na pijaci. Ako ne pronađemo domaće proizvođače, radije ćemo kupiti u tržnom centru, pa ćemo bar znati odakle je paprika i da smo platili tačno onoliko koliko smo kupili“, zaključili su.

Veletržnica: "Nadzor prodavaca nije u našoj nadležnosti“

O slučaju i načinu na koji se kontrolišu prodavci upit je poslat Regionalnoj veletržnici Osijek. Direktorka Žana Gamoš izrazila je žaljenje zbog iskustva kupaca, ali objasnila da Veletržnica nije nadležna za odnose između prodavaca i kupaca.

"Žao mi je zbog negativnog iskustva kupaca, ali odgovore na pitanja koja ste uputili nama kao Regionalnoj veletržnici Osijek d.d. potrebno je potražiti u Državnom inspektoratu Republike Hrvatske“, navela je Gamoš.

Kako je objasnila, osnovna delatnost Veletržnice je iznajmljivanje i održavanje prostora za poljoprivredne proizvode, voće i povrće. Veletržnica, kako navodi, ne trguje tim proizvodima, već sa proizvođačima, trgovcima i veletrgovcima ima poslovni odnos koji se odnosi na iznajmljivanje hladnjača, skladišta, prodajnih mesta, kao i pružanje usluga poput vaganja i rada viljuškara.

"Odnos posetilaca i kupaca sa prodavcima i trgovcima nije u našoj nadležnosti i odgovornosti, već nadzor treba potražiti u institucijama nadležnim za kontrolu trgovine i zaštitu kupaca“, navela je Gamoš.

Upit je poslat i Državnom inspektoratu Republike Hrvatske, ali odgovor do objavljivanja teksta nije stigao. On će, kako je navedeno, biti naknadno objavljen kada ga redakcija dobije.

Bračni par nakon svega smatra da bi nadzor prodaje na pijaci trebalo da bude stroži.

"Voleli bismo da se to malo bolje kontroliše jer ovako ispada da rade šta žele – po kojoj ceni se prodaje, koje su kilaže i slično. Neverovatno je da neko dođe da prodaje na pijaci i onda tako vara kupce. Najbolje bi zapravo bilo kada bi svako sa sobom nosio vagu. Tada se možda ne bismo opekli kao mi“, zaključili su Osječani.