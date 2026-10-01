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Istovremeno, to je mehanizam koji je izložen visokim toplotnim, mehaničkim i vremenskim opterećenjima. Cviljenje kočnica je stoga prilično česta pojava i ne signalizira uvek kvar. Problem nastaje kada se škripanje ponavlja, njegov intenzitet se menja ili je praćeno drugim simptomima, poput vibracija ili smanjenog učinka kočenja.

Zašto kočnice škripe?

Prilikom kočenja, kočione pločice pritiskaju diskove. Pritom nastaje trenje. Pod određenim uslovima, pločice, diskovi ili drugi delovi kočnice mogu početi da vibriraju. Ako je njihova frekvencija u čujnom rasponu, doživljavamo je kao škripanje, slično tramvaju koji ulazi u stanicu. To je klasična posledica loše održavanih kočnica. Često nisu krive same pločice, već prljave ili zarđale klizne površine u kočionim kleštima. Ako pločice više ne mogu glatko da klize, nastaju vibracije koje se manifestuju kao neprijatno, visoko škripanje kočnice.

U takvom slučaju obično ne postoji akutna opasnost. Ipak, problem bi trebalo u najkraćem roku rešiti u servisu.

Najčešći uzroci

Uzroka ima mnogo. Među najčešćim razlozima za zvukove iz kočionog sistema su vlaga, površinska rđa ili kočiona prašina, kao i istrošenost, neodgovarajući delovi ili greške pri montaži. Takođe, nove kočione pločice mogu u početku da uzrokuju zvukove. Stoga nije presudno samo to da kočnica škripi, već kada i pod kojim okolnostima se buka pojavljuje. Iz toga se uglavnom može zaključiti da li je škripanje bezopasno ili bi kočnicu trebalo detaljnije proveriti.

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Može li se voziti sa kočnicama koje škripe?

Da, često se može nastaviti sa vožnjom ako se škripanje javlja samo povremeno i kočnica se inače ponaša potpuno normalno. Ako buka ostane ili se promeni ponašanje kočnice, svakako treba proveriti uzrok.

Kada su kočnice koje škripe bezopasne?

Škripanje kočnica je obično bezopasno kada se javlja kratkotrajno i samo od sebe nestane. Važno je pre svega da se pritom kočnica ne ponaša drugačije nego inače, odnosno da vozilo usporava sa istom efikasnošću kao i obično. Ako su kočiona snaga, osećaj na pedali i ponašanje vozila nepromenjeni, malo toga ukazuje na akutni kvar.

Međutim, ako buka potraje, pojača se ili se stalno ponavlja, uzrok treba detaljnije ispitati.

Koji simptomi su upozorenje?

Nije svako škripanje opasno. Problem je ako škripanje traje stalno ili se s vremenom pojačava. Zvuci struganja, grebanja ili brušenja mogu ukazivati na to da su kočione pločice jako istrošene ili da već metal struže o metal. U tom slučaju mogu se oštetiti i kočioni diskovi.

Drugi znak upozorenja su vibracije ili jako podrhtavanje pri kočenju. Uzrok mogu biti nejednako istrošeni ili oštećeni kočioni diskovi. Takođe, vozilo koje pri kočenju znatno vuče na jednu stranu treba obavezno proveriti. Posebno je ozbiljno ako je kočiona snaga osetno slabija. Isto važi za iznenadan, neobičan osećaj na pedali kočnice. Tada nije dovoljno samo pratiti buku – kočioni sistem se mora proveriti.

Zašto kočnice škripe nakon kiše, stajanja ili zamene?

Nakon kiše, pranja auta ili dužeg stajanja, na kočionim diskovima mogu se stvoriti vlaga i lagana površinska rđa. Prvim kočenjem pločice ponovo skidaju taj tanki sloj. Pritom može kratkotrajno da zaškripi ili lagano struže. Ako buka nestane nakon nekoliko kočenja, obično nije reč o kvaru.

I nakon zamene kočnica zvukovi nisu neuobičajeni. Nove kočione pločice i diskovi moraju prvo da "legnu" i usklade se. Tokom ove faze uhodavanja, kočnicu prvih nekoliko stotina kilometara ne treba nepotrebno i suviše jako opterećivati.

Ako škripanje ostane i nakon zamene, mogući su i montažni propusti ili neodgovarajući delovi.

Zašto su zvukovi kočnica kod električnih vozila česti?

Kod električnih automobila, mehanička kočnica se često koristi znatno manje nego kod vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Razlog je rekuperacija. Prilikom usporavanja elektromotor radi kao generator i vraća deo energije kretanja. U zavisnosti od vozila i situacije u vožnji, time se može snažno usporiti bez da kočione pločice i diskovi imaju mnogo posla.

To štedi kočnice, ali može imati i mane. Ako se kočioni diskovi retko snažno koriste, rđa i naslage se mogu lakše zadržati i nakupiti.

Šta uraditi?

Ako se škripanje javlja samo kratkotrajno, često je dovoljno prvo posmatrati kočnicu. Lagana površinska rđa može se ukloniti kroz nekoliko normalnih kočenja. Ako su uzrok kočiona prašina ili prljavština, diskovi i drugi delovi mogu se očistiti sredstvom za čišćenje kočnica. Ako za to morate demontirati delove kočionog sistema, posao bi trebalo prepustiti servisu.

Eksperimentisanje na bezbednosno važnim delovima nije preporučljivo.