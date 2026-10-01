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Postoje adrese koje biramo zbog lokacije. A postoje i one koje biramo zbog načina života koji nam omogućavaju.

Na Čukarici, u okviru već poznatog kompleksa Victory Gardens, uskoro će biti predstavljena Violet – nova zgrada sa pogledom ka Adi i zelenilu, osmišljena za savremeni način života i svakodnevicu koja može da bude jednostavnija, funkcionalnija i sadržajnija.

Foto: Promo

Jedna od prednosti Violet-a jeste to što su sadržaji koji olakšavaju svakodnevni život deo samog koncepta zgrade. Porodicama je posebno značajno što se vrtić nalazi u okviru objekta, dok Smart Home sistem donosi dodatni nivo komfora i praktičnosti.

Za trenutke van stana, a ipak u svom prostoru, tu je zajednička terasa na 12. spratu – mesto za druženje, predah i uživanje u pogledu. To je jedan od detalja koji Violet ne posmatra samo kao mesto stanovanja, već kao prostor u kojem se različiti delovi svakodnevice prirodno povezuju.

Foto: Promo

Ipak, ono što se ne može naknadno dodati jeste pozicija. Pogled prema zelenilu i Adi, neposredna blizina sadržaja i infrastrukture Čukarice, kao i sve što već postoji u okviru kompleksa Victory Gardens, deo su vrednosti koju nova zgrada donosi od samog početka.

Za buduće stanare, 8. oktobar biće važan datum. Tada se održava Violet Prodajni dan, kada će biti omogućeno da među prvima izaberu svoj stan u novoj zgradi.

Foto: Promo

Jer kada se otvori mogućnost da birate među prvima, izbor više nije samo pitanje kvadrature i spratnosti. To je i pitanje pogleda, okruženja i načina na koji želite da izgleda vaš svakodnevni život.

Prodajni salon

KADENA Sotheby’s International Realty

Hercegovačka 16, Beograd

+381 11 71 88 888

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