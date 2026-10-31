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Viceguverneri Narodne banke Srbije zatražili su danas od nadležnog javnog tužilaštva da bez odlaganja ispita sve činjenice i okolnosti koje su dovele do odluke o oduzimanju dozvole za rad ALTA banke u Srbiji, kao i eventualnu krivičnu odgovornost odgovornih lica u centralnoj banci.

Stanje u Alta banci drastično odstupa od zvaničnih izveštaja

"Viceguverneri Narodne banke Srbije su sa stvarnim stanjem u Alta banci, a koje je drastično odstupalo od izveštaja koje je ta banka dostavljala NBS, upoznati tek na hitnoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora koja je sazvana za petak 30. oktobar 2026. u večernjim časovima. Smatramo posebno značajnim da se utvrdi kada su i na kom nivou rukovođenja postojala saznanja o uočenim rizicima i nepravilnostima, na koji način su razmatrani nalazi, stručne procene i upozorenja zaposlenih nadležnih organizacionih jedinica, kao i da li su na osnovu raspoloživih informacija blagovremeno preduzete odgovarajuće mere iz zakonom utvrđene nadležnosti", navodi se u saopštenju koje su potpisala sva četiri viceguvernera Narodne banke Srbije, prenosi Tanjug.

Viceguverneri Željko Jović, Ana Ivković, Dragana Stanić i Nikola Dragašević navode da je neophodno utvrditi da li su eventualni propusti u postupanju, uključujući nepreduzimanje ili neblagovremeno preduzimanje odgovarajućih mera, posledica činjenja ili nečinjenja odgovornih lica koje bi moglo predstavljati krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

"Smatramo da je potpuno, nezavisno i nepristrasno utvrđivanje svih relevantnih činjenica i eventualne individualne odgovornosti od suštinskog značaja za zaštitu zakonitosti, institucionalnog integriteta Narodne banke Srbije i poverenja javnosti u finansijski sistem Srbije. Stabilnost koju su građani i privreda osetili kroz monetarnu politiku ne sme biti dovedena u pitanje propustima pojedinaca", navodi se u saopštenju.

Očuvana stabilnost dinara

Kao članovi Izvršnog odbora NBS, ističu da su u prethodnom periodu odluke iz oblasti monetarne politike, uključujući svaku odluku o promeni referentne kamatne stope, donošene nezavisno, na osnovu stručnih analiza i u skladu sa zakonskim mandatom Narodne banke Srbije.

"Očuvana stabilnost kursa dinara prema evru bila je važan stub finansijske stabilnosti, a nizak nivo problematičnih kredita pokazuje da je bankarski sektor u celini zdrav", navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije danas da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Kako je navedeno, štediše ove banke biće blagovremeno, u što kraćem roku, obaveštene kod koje banke će moći da podignu svoje depozite do osiguranog iznosa od 50.000 evra, kao i o načinu prijave ostalih svojih potraživanja i o njihovoj isplati.

Agencija za osiguranje depozita najavila je danas da će započeti isplatu osiguranih iznosa deponentima Alta banke a.d. Beograd najkasnije sedam radnih dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.

Udruženje banaka Srbije saopštilo je da je finansijski sektor Srbije siguran, likvidan i dobro kapitalizovan navodeći da je odluka NBS u vezi sa Alta bankom doneta kako bi se zaštitili klijenti i očuvalo poverenje građana u finansijski sistem Sebije, kao i da taj pojedinačni slučaj neće uticati na poslovanje ostalih banaka u zemlji.