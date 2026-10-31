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Alta banka oglasila se danas svojim saopštenjem nakon što joj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad, a u kojem obaveštava javnost da je pokrenut stečajni postupak.

"Obaveštavamo javnost da je u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad ALTA bankom a.d. Beograd.

Ovom prilikom želimo da izrazimo iskrenu zahvalnost svim našim klijentima, deponentima, poslovnim partnerima i saradnicima na poverenju, podršci i uspešnoj saradnji tokom godina poslovanja.

Ponosni na rezultate

Ponosni smo na rezultate koje smo zajedno ostvarili, na odnose koje smo gradili sa našim klijentima i na doprinos koji smo dali razvoju privrede i finansijskog tržišta.

Sve nadležne institucije i stečajni organi preduzimaju neophodne korake u cilju zaštite interesa deponenata i poverilaca, kao i sprovođenja daljih zakonskih procedura u skladu sa propisima Republike Srbije.

Blagovremene i zvanične informacije o daljem toku postupka, uključujući informacije o načinu i rokovima za ostvarivanje prava klijenata i poverilaca, biće objavljivane putem zvaničnih kanala komunikacije.

Još jednom zahvaljujemo svim klijentima, zaposlenima, partnerima i saradnicima na ukazanom poverenju i podršci tokom godina", piše u pomenutom saopštenju banke.

Isplata depozita u ponedeljak

U odgovoru na upit N1, Alta banka je navela da isplata osiguranih depozita počinje u ponedeljak, u skladu sa procedurama i instrukcijama nadležnih institucija.

Banka je klijentima zahvalila na strpljenju, razumevanju i ukazanom poverenju.

Podsetimo, Narodna banka Srbije saopštila je da je oduzela dozvolu za rad ALTA banci. Odluka je objavljena na zvaničnom sajtu NBS.

"Izvršni odbor Narodne banke Srbiјe doneo јe na današnjoј sednici odluku o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd. Agenciјa za osiguranje depozita biće rešenjem suda imenovana za stečaјnog upravnika.

Izvršni odbor јe konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koјe su bile usmerene na to da banka poveća nivo likvidnosti. Utvrđeno јe da se u prethodnom periodu, finansiјsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoјi mogućnost dodatnog pogoršanja finansiјskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke.

Imaјući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad banke, u skladu sa Zakonom o bankama, Narodna banka Srbiјe јe donela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansiјskog sistema.

Agenciјa za osiguranje depozita će u roku od sedam radnih dana omogućiti isplate osiguranih iznosa i raspolaganja sredstvima deponentima u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita", stoji u saopštenju NBS.