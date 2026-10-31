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Građani koji su račune za struju platili na dosadašnji račun EPS-a u ALTA banci nemaju razloga za zabrinutost zbog stečaja te banke.

Sve uplate biće evidentirane, potvrđeno je za "Kurir Biznis" iz Elektroprivrede Srbije.

Naime, kako navode, sve uplate računa za struju biće evidentirane u sistemu EPS-a, a kupci će moći da ih vide i u aplikaciji "EPS Uvid u račun“.

- Kupci koji su uplatu izvršili na stari broj tekućeg računa nemaju razloga za zabrinutost. Sve uplate će biti evidentirane u sistemu EPS-a. Uplata će biti vidljiva i u aplikaciji ‘EPS Uvid u račun’ - rekli su iz EPS-a na pitanje šta će biti sa uplatama građana koje su putem Alta banke.

Za naredna plaćanja koristite novi račun

EPS je obavestio kupce na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda da od oktobarskog računa koriste novi tekući račun za uplatu električne energije.

- "Elektroprivreda Srbije" obaveštava domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu. Novi broj je 200-75409-96 - navodi se u saopštenju.

Novi račun važi i za izmirivanje ranijih dugovanja.

Kupci zato prilikom narednog plaćanja treba da provere broj računa naveden na uplatnici, posebno ako koriste ranije sačuvane naloge u elektronskom ili mobilnom bankarstvu.