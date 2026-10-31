Slušaj vest

Građani koji su račune za struju platili na dosadašnji račun EPS-a u ALTA banci nemaju razloga za zabrinutost zbog stečaja te banke.

Sve uplate biće evidentirane, potvrđeno je za "Kurir Biznis" iz Elektroprivrede Srbije.

Naime, kako navode, sve uplate računa za struju biće evidentirane u sistemu EPS-a, a kupci će moći da ih vide i u aplikaciji "EPS Uvid u račun“.

- Kupci koji su uplatu izvršili na stari broj tekućeg računa nemaju razloga za zabrinutost. Sve uplate će biti evidentirane u sistemu EPS-a. Uplata će biti vidljiva i u aplikaciji ‘EPS Uvid u račun’ - rekli su iz EPS-a na pitanje šta će biti sa uplatama građana koje su putem Alta banke.

Za naredna plaćanja koristite novi račun

EPS je obavestio kupce na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda da od oktobarskog računa koriste novi tekući račun za uplatu električne energije.

- "Elektroprivreda Srbije" obaveštava domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu. Novi broj je 200-75409-96 - navodi se u saopštenju. 

Novi račun važi i za izmirivanje ranijih dugovanja.

Kupci zato prilikom narednog plaćanja treba da provere broj računa naveden na uplatnici, posebno ako koriste ranije sačuvane naloge u elektronskom ili mobilnom bankarstvu.

Kurir Biznis

Ne propustiteInfoBizTužilaštvo za organizovani kriminal proverava odliv novca iz Alta banke u inostranstvo: NBS podnela krivične prijave protiv odgovornih lica u toj banci
WhatsApp Image 2026-10-31 at 12.19.57 copy.jpg
InfoBizEvo šta se dešava u NBS posle gašenja Alta banke: Sva četiri viceguvernera traže istragu povodom oduzimanja dozvole toj banci
Alta banka Narodna banka Srbije
InfoBizŠta se dešava sa vašom ratom za stan nakon gašenja Alta banke? Kamate i rokovi važe i u stečaju, a evo ko preuzima naplatu
Alta banka Terazije
InfoBizAgencija za osiguranje depozita: Isplata depozita iz Alta banke počinje 7 dana nakon otvaranja stečaja
evri dinari čekić
InfoBizOglasilo se i Udruženje banaka Srbije zbog Alta banke: Novac u bankama je siguran, evo šta treba da znate
UBS.jpg