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- Visok nivo kapitala i likvidnih sredstava, zajedno sa razvijenim regulatornim okvirom i kontinuiranim supervizorskim aktivnostima Narodne banke Srbije, predstavljaju čvrst temelj otpornosti domaćeg finansijskog sektora i njegovog nesmetanog funkcionisanja. Odluka Narodne banke Srbije da jednoj banci oduzme dozvolu za rad doneta je u okviru zakonom propisanih nadležnosti, sa ciljem zaštite klijenata i očuvanja poverenja u finansijski sistem Republike Srbije. Reč je o pojedinačnom slučaju koji ne utiče na poslovanje ostalih banaka u Srbiji, koje svoje aktivnosti obavljaju redovno, stabilno i bez bilo kakvih ograničenja - saopštio je Uprvani odbor Udruženja banaka Srbije.

Iz UBS dodaju da građani mogu biti sigurni da finansijski sistem nastavlja da funkcioniše nesmetano, uz sve raspoložive mehanizme zaštite.

- U skladu sa važećim propisima, sredstva klijenata osigurana su do iznosa od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti kroz sistem osiguranja depozita, dok su dodatne informacije o pravima deponenata i načinu ostvarivanja zaštite dostupne putem zvaničnih kanala Narodne banke Srbije i Agencije za osiguranje depozita - navede iz UBS.

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije pozvao je građane i medije da informacije o ovoj temi prate kroz zvanične i relevantne izvore.

- Udruženje će nastaviti da doprinosi transparentnom informisanju javnosti i razmeni relevantnih saznanja među članicama, s ciljem očuvanja poverenja i nesmetanog funkcionisanja finansijskog tržišta - zaključuju u UBS.