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Najveći rast od četiri odsto imali su poljoprivredni krediti, objavilo je Udruženje banaka Srbije.Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.377 milijardi dinara i za 0,3 odsto su bili veći nego prethodnog meseca, a pozajmice preduzetnika su uvećane 1,6 odsto, na oko 99,7 milijardi dinara.

Dug stanovništva bankama bio je veći 1,6 odsto i iznosio je oko 2.072 milijarde dinara.

Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,4 odsto, potrošački 3,1 odsto, stambeni 1,5 odsto, zajmovi za refinansiranje 0,6 odsto i poljoprivredni četiri odsto. U kašnjenju otplate na kraju maja bilo je 1,9 ukupnih bankarskih pozajmica, koliko i u aprilu.

Biznis Kurir

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