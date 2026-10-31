Slušaj vest

Danas, čim zahladni, društvene mreže preplave fotografije napitaka sa cimetom, šlagom i ukusom bundeve, a odlazak po kafu sve češće postaje mali modni ritual. Za jednu takvu čašu u Beogradu može da se plati čak 700 dinara!Pitanje je samo da li kupujemo kafu, jesenji ugođaj ili fotografiju koju ćemo objaviti na Instagramu.

U cenovnicima beogradskih lokala zaista se mogu pronaći napici koji koštaju kao solidan obrok. Na primer, ultra popularni „Pumpkin Spice Latte“ u ponudi jednog poznatog kafića u Beogradu košta 700 dinara, dok se po lokalima isti napitak prodaje uglavnom za nekih 450 dinara.

Domaći sok od bundeve moćno je oružje u gradnji jakog imuniteta Foto: Shuttersttock

Jesen više ne počinje bez kafe sa cimetom

Pumpkin spice latte, odnosno kafa sa mlekom, ukusom bundeve i začinima, postala je jedan od simbola jesenje ponude velikih lanaca i specijalizovanih kafeterija. Uz nju stižu i razne kombinacije cimeta, karamele, čokolade i šlaga, a običan espreso odjednom deluje kao da nije dovoljno jesenji.

Ovaj trend nije samo pitanje ukusa već i načina na koji se proizvod prodaje. Sezonski napitak ima priču, izgled i ograničenu ponudu, pa kupac ne plaća samo kafu već i dodatke, način pripreme i doživljaj koji lokal želi da ponudi. Kada se tome pridodaju lepo osmišljena čaša, dekoracija i fotografija za društvene mreže, nekoliko gutljaja postaje mali potrošački događaj.

Koliko nas zapravo košta ovaj jesenji hir?

Razlika između obične kafe i sezonskog specijaliteta može da bude velika. Po lokalima espreso uglavnom košta oko 250 dinara, kapućino 290, a pumpkin spice latte 450-500 dinara. To znači da je napitak sa ukusom bundeve skuplji od običnog espresa sigurno za 200 dinara, ako ne i više, jer se neretko popularni napitak prodaje po višoj ceni. Naravno, receptura i količina sastojaka nisu isti, ali razlika pokazuje koliko dodatni ukusi mogu da promene račun.

Na drugom kraju ponude nalaze se skuplji napici iz velikih lanaca. U ponudi jednog poznatog lokala pumpkin spice latte košta 700 dinara, dok se ledena verzija sa karamelom može naći po istoj ceni. Za dve takve kafe račun dostiže 1.400 dinara, i to bez hrane. Neko će reći da je to prihvatljiva cena za omiljeni napitak, dok će drugi izračunati koliko bi za isti novac mogli da skuvaju kafa kod kuće.

Foto: Vladyslav Starozhylov / Alamy / Alamy / Profimedia

Plastična čaša postala je deo imidža

Bilo kako bilo, kafa za poneti odavno nije samo praktično rešenje za one koji žure na posao. Čaša sa prepoznatljivim logotipom, napitak sa slojevima mleka i šlaga i sezonska dekoracija postali su deo gradske svakodnevice. Fotografija kafe u ruci, uz kaput, lišće na trotoaru ili pogled na grad, uklapa se u sliku jeseni kakvu mnogi vole da prikazuju na društvenim mrežama.

Ipak, bilo bi pogrešno zaključiti da svi koji kupuju skupe kafe to rade zbog Instagrama. Nekome se dopada ukus, nekome odgovara da piće ponese sa sobom, a neko jednostavno voli da isproba nešto novo.

Mala cena pojedinačno, veliki trošak na kraju meseca

Najlakše je potceniti trošak kada se kafa kupuje usput. Ipak, ako saberete da neko pet radnih dana nedeljno uzima napitak od 700 dinara, za četiri nedelje potroši oko 14.000 dinara, samo na kafu, što je prilična suma.

Foto: Shutterstock

Kafići prodaju i atmosferu, ne samo napitak

Generalno gledano, cena u ugostiteljstvu ne zavisi samo od zrna kafe i mleka. U nju ulaze zakup prostora, plate zaposlenih, struja, oprema, nabavka, porezi i ostali troškovi poslovanja. Lokal u prometnoj ulici ili popularnom delu grada ima drugačije rashode od male kafeterije u mirnijem kraju. Zbog toga nije dovoljno uporediti dve cene i zaključiti da je razlika automatski čista zarada.

Sezonski meni je, međutim, velika poslovna prilika.Kada kafić uvede ograničenu ponudu, može da privuče goste koji žele da probaju nešto što neće biti dostupno tokom cele godine. Ako se napitak dobro predstavi na društvenim mrežama, može da posluži i kao reklama za lokal. Za ugostitelje je to način da se izdvoje od konkurencije, a za kupce još jedan razlog da svrate.

S druge strane, pravljenje ovog jesenjeg napitka u sopstvenoj režiji predstavlja čist preduzetnički trik i pobedu nad korporativnim maržama, jer domaća verzija pumpkin spice-a košta manje od 90 dinara po velikoj šolji.

Kada se troškovi sirovina na našem tržištu precizno razbiju, računica pokazuje da za 250 ml mleka izdvajate oko 30 dinara, za jednu dozu kvalitetne kafe između 20 i 25 dinara, dok vas dve kašike pravog domaćeg pirea od bundeve koštaju zanemarljivih 10 dinara, budući da kilogram ove jesenje kulture na pijacama iznosi oko 100 do 120 dinara.Kada se tome doda još desetak dinara za aromatične začine poput cimeta i muskatnog oraščića, dobija se frapantna ekonomska razlika u odnosu na ugostiteljske cene.

Ova drastična ušteda jasno dokazuje da u fensi kafićima ne plaćate kvalitet sastojaka, već brend, pakovanje i lokaciju, sa profitnim maržama koje prelaze fantastičnih 300 odsto po čaši. Dok vas jedna kafa u tržnom centru sa porezom i uslugom može koštati i do 850 dinara, za isti taj novac kod kuće možete napraviti skoro 10 velikih šolja vrhunskog napitka za čitavu porodicu ili društvo. Na ovaj način, umesto da u hodu trošite ozbiljan novac na industrijske sirupe i plastičnu ambalažu, domaći budžet ostaje netaknut, a vi dobijate prirodan, zdraviji i neuporedivo jeftiniji jesenji užitak.

Foto: Shutterstock

Recept za savršen domaći Pumpkin Spice Latte

Sve je gotovo za manje od 5 minuta, a cela kuća će vam mirisati bolje od bilo koje kafeterije.

Sastojci (za jednu veliku šolju):

• 1 šoljica jake kafe (ekspreso, nes ili obična crna kafa proceđena bez soca)

• 250 ml mleka (kravlje ili biljno poput bademovog/ovsenog)

• 2 pune kašike pirea od bundeve (svežu bundevu samo ispecite u rerni i izblendirajte viljuškom ili mikserom)

• 1 kašika smeđeg šećera (ili meda)

• Mešavina začina (Pumpkin Spice): pola kašičice cimeta, na vrh noža muskatnog oraščića, malo đumbira u prahu i karanfilića.

Postupak pripreme:

1. Sjedinite bazu: U malu šerpicu sipajte mleko, pire od bundeve i šećer. Stavite na srednju vatru.

2. Začinite jesen: Dodajte mešavinu začina i sve dobro promešajte žicom. Zagrevajte dok ne postane vruće, ali pazite da mleko ne proključa.

3. Napravite penu: Ako imate mikser za nes kafu ili mutilicu, kratko umutite smesu u šerpicu da dobijete lepu penu od mleka i bundeve.

4. Spojite sa kafom: U veliku šolju sipajte pripremljenu vruću kafu, a zatim preko nje lagano ulijte toplo, začinjeno mleko sa bundevom.

5. Dekoracija za Instagram lajk: Po želji odgore stavite šlag i pospite sa još malo cimeta.

Uživajte u pravoj, prirodnoj jeseni bez plaćanja korporativnih marži!