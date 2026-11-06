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Pitanje položaja penzionera, njihove kupovne moći i sigurnosti u budućnosti ponovo je u fokusu društvenih i ekonomskih rasprava. Dok se s jedne strane ukazuje na rast penzija i potrebu očuvanja ekonomske stabilnosti, s druge strane prisutni su strahovi zbog inflacije, sve težeg života i neizvesnosti koje donose političke i društvene promene.

O tome kakav je položaj najstarijih građana i šta očekuju od nove Vlade, govorili su gosti emisije "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević na Kurir televiziji bili su Milan Grujić iz Udruženja sindikata penzionera, Nadežda Satarić, magistar socijalne politike, Smiljana Stanković, iz Udruženja penzionera "Mimoza" i Nena Šantić, ekonomista.

"Mnogo izazova je pred novom Vladom"

Grujić je pričao o odnosu starih i mladih, pa je spomenuo inflaciju u periodu od 2021. do 2024. godine, pa je istakao da strane investicije ponajviše utiču na stabilnost dinara.

Foto: Kurir Televizija

- Iako smo različitog životnog doba, postoji međugeneracijska saradnja, najveći deo penzionera je podržao studente koje su bile vođe pokreta, u smislu da se ustanovi vladavina zakona. Imamo fenomen koji je tipičan za Srbiju, a to je da penzije rastu nominalno u dinarima, a pada njihova kupovna moć. Naš predsednik Fiksalnog saveta izneo je podatak u koji verujem, ono što ste 2021. mogli da kupite za 540 evra, za isto to vam je 2024. bilo potrebno 840 evra.

Da bi se kurs dinara održavao stabilno, potrebno je da strane investicije iznose preko sedam odsto, da imate rezervna sredstva sa kojima delujete na deviznom tržištu. Mi smo zakazali konferenciju za štampu, iznećemo suštinski celu politiku udruženja, šta mislimo i kako to planiramo da ostvarimo. Reč je o ekonomskim pitanjima, o prosečnim penzijama i platama - započeo je Grujić.

Satarić je pričala o društvenopolitičkim promenama u Srbiji, pa je istakla koji izazovi su pred novom Vladom Srbije.

Foto: Kurir Televizija

- Moji saradnici i ja smo svesni, ovo je ogromna promena. Svi smo se nadali i očekivali da će do promene da dođe jer je bilo neizdrživo i do nečega je moralo da dođe. Moram da napravim digresiju, nisam sigurna da je većina penzionera bila za Studentsku listu. Istina, dosta ih je glasalo, ali je mnogo i onih koji su za sigurnost i koji će uvek glasati za one koji su na vlasti. Mnogo toga je pred novom vladom, iako nemaju političko iskustvo, verujem da dolaze sa dobrom namerom i velikim autoritetom znanja.

Za naša udruženja, najvažnija su dva ministarstva, tu je Ministarstvo za socijalna pitanja i Ministarstvo zdravlja. Dosad smo za Ministarstvo zdravlja bili ispod radara, naša grupacija je skrajnuta pod tepiha, niko ne vidi obolele od demencije. Naravno da ćemo se obratiti i verujemo da će doći neko ko će imati senzibilitet, ali ne verujem da ćemo biti prva stvar, ima mnogih prioriteta - rekla je Satarić, pa dodala:

- Bavim se socijalnim pitanjima, a sigurno je da ima i drugih, mada se nadam da će biti pravičnija raspodela onoga što imamo. Jasno mi je da su svuda penzioneri u krizi, da je potrebno troje mladih da izdržava jednog penzionera. Veoma sam zabrinuta šta će biti kratkoročno sa penzionerima, bez obzira što novi ljudi imaju dobre namere.

Ako hoćemo da se uredimo i da bude dugoročno bolje, neko mora da strada. Prošli put su penzioneri bili ti, ali hajde da naši unuci budu srećniji i da spokojno žive u ovoj zemlji, a mi koji smo u penziji, ajde trpećemo opet.

Stanković je rekla čemu se nada, a čega se boji, pa je objasnila kako izgleda narativ ljudi u njenom okruženju.

03:36 "TRPEĆEMO MI PENZIONERI ZA BOLJE SUTRA MLADIMA" Gosti kod Jovane Grgurević o položaju penzionera: Šta će biti sa penzijama nakon promene vlasti? Izvor: Kurir televizija

- Krug penzionera oko mene, manje-više su sada opozicija, ti ljudi su hteli da sve ostane isto. Oni govore, ukoliko dođu novi, ko zna da li ćemo imati penzije. To je najveći strah. Međutim, značajan deo penzionera je svestan situacije da je sve ovo veštački držano. Nije normalno da nam toliko godina kurs bude na istom nivou. Ne može to da traje večno, mora negde da pukne, a opet će da pukne po penzionerima. Penzioner jednako sirotinja, malo je onih koji se izdvajaju. Kada su ovi došli na vlast, uzeli su nam onoliko i onoliko odstom, a sada će doći deca i oni su nada zbog kojih su penzioneri glasali - govori Stanković.

Šantić je optimistična što će tiče promena i uverava da se neće dogoditi ništa nažao najugroženijima.

- Neće biti ništa strašno. Zaista to mislim, mi smo imali iste ove godine kada smo počinjali da radimo. Kada kažemo studenti, to je personifikacija čitavog pokreta, a postoji mnogo ljudi koji nisu deca, a učestvuju u reformi. Mi smo mnogo podataka dali, a u programu sam videla mnoge ideje koje smo plasirali. Nije tačno da će deca voditi državu. Sve vreme smo davali zahteve i vladi koja odlazi - rekla je Šantić.

Šta će biti sa najavljenim povećanjem plata i penzija u decembru?

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je pre dva dana da je počela isplata penzija po planu i istakao da su javne finansije i dalje stabilne i da građani ne treba da brinu, kao i da će, kao što je ranije najavljeno, od decembra biti povećane plate i penzije.

Istakao je da se trenutno isplaćuju sve penzije po planu i predviđenoj dinamici i da građani ne treba da brinu.

- Takođe obezbedili smo novac, od 1. decembra, kao što znate, ide povećanje penzija 7,5 odsto po takozvanoj švajcarskoj formuli, tako da ćemo i tu obavezu i to obećanje koje smo dali i ispuniti - naveo je Mali.

Istakao je da će biti ispoštovano ranije dato obećanje i da će od 1. decembra biti povećane plata u javnoj upravi za osam odsto za sve zaposlene i 12 odsto za zaposlene u socijalnoj zaštiti.

- Dakle, u ovom trenutku, s obzirom na to šta se sve dešava u poslednjih desetak dana, od haosa i od histerije i svega ostalog, želim samo da prenesem tu poruku građanima - da smo u ovom trenutku apsolutno stabilni kada su nam javne finansije u pitanju. Imamo negde preko 400 milijardi dinara na računu budžeta, dakle, s te strane smo tu stabilnost održali, i sve svoje obaveze koje imamo ispunićemo na način koji sam upravo rekao - naveo je Mali.

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Kurir.rs

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