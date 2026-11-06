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Britanka Šarlin Voraker (35), majka četvoro dece iz Šefilda, uspela je da za samo godinu dana u potpunosti otplati više od 14.000 evra nagomilanih dugova, nakon što se našla u teškoj finansijskoj situaciji zbog raskida sa partnerom.

Njen dug se gomilao na kreditnim karticama sa visokim kamatama, koje su dostizale čak 33 odsto, putem aplikacija za odloženo plaćanje, kataloških porudžbina, ali i neplaćenih računa za komunalne usluge.

Zbog gubitka prihoda i brige o deci, uzrasta 17, 15, osam i tri godine, Šarlin se suočavala sa nesanicom i napadima panike. Plaćanje samo minimalnih mesečnih rata nije joj pomoglo da izađe iz problema, već je dug nastavljao da raste.

Bilo je izuzetno stresno i stalno me je držalo budnom noću. Plaćanje minimalnih iznosa stvaralo je osećaj poraza, a gledanje kako se dug iz nedelje u nedelju povećava bilo je veoma obeshrabrujuće – ispričala je ona, prenosi Miror.

Odricanja, domaća kozmetika i pregovori sa poveriocima

Šarlin je objasnila da su se dugovi gomilali godinama, a da je nakon raskida sa bivšim partnerom ostala bez prihoda i morala da koristi kreditne kartice čak i za kupovinu hrane.

Dug me je pratio godinama. Kada me je bivši partner napustio, ostala sam bez prihoda i morala sam da se oslanjam na kreditne kartice kako bih kupovala hranu. Dobila sam visok limit za kupovinu putem kataloga i bilo je veoma lako trošiti novac. Koristila sam i usluge "kupi sada, plati kasnije“ za odeću i stvari za domaćinstvo, ali je vraćanje novca postalo izuzetno teško - rekla je ona.

Prelomni trenutak nastupio je kada je shvatila da želi da svojoj deci obezbedi bolju budućnost i mogućnost da odlaze na letovanja.

Iako je prvobitno planirala da dugove otplati za tri godine, odlučila je da odmah promeni način života. Otkazala je sve nepotrebne pretplate, počela pažljivo da planira svaki obrok i direktno kontaktirala poverioce kako bi dogovorila povoljnije uslove otplate.

Kako bi mesečno uštedela oko 150 funti, potpuno se odrekla odlazaka kod frizera i kozmetičara.

Sama je naučila da šiša i farba kosu, ugrađuje ekstenzije i pravi sopstvenu kozmetiku. Koristila je čak i namirnice iz kuhinje, poput kakao-praha umesto bronzera, a recepte je pronalazila uz pomoć veštačke inteligencije.

Godinu dana bez izlazaka i nepotrebne kupovine

Šarlin priznaje da je period štednje zahtevao velika odricanja.

Odrekla sam se mnogih stvari koje ljudi uzimaju zdravo za gotovo, poput izlazaka sa prijateljima, dostave hrane, nepotrebne kupovine i malih zadovoljstava. Nisam izlazila godinu dana - ispričala je ona.

Dodala je da joj nije bilo lako, posebno u trenucima kada je želela da se opusti, ali da je odlučnost da se oslobodi dugova bila jača od svih iskušenja.

Skupu kozmetiku zamenila je domaćim preparatima, a umesto odlazaka u salone, sama je brinula o svojoj kosi i izgledu.

Kako je objasnila, ranije je mesečno trošila oko 50 funti na šminku, dok je jedan odlazak u salon koštao između 150 i 250 funti. Sav novac koji je uspela da uštedi preusmeravala je na otplatu dugova.

Poslednjih 100 funti otplatila u maju

Njen trud konačno se isplatio u maju ove godine, kada je uplatila poslednjih 100 funti i potpuno zatvorila dugovanja.

Sećam se trenutka kada mi je ostalo poslednjih 100 funti duga. Gledati kako se tako veliki iznos smanjuje sve do nule bio je neverovatan osećaj. Svaka uplata predstavljala je malu pobedu - rekla je Šarlin.

Istakla je da je to bio jedan od najemotivnijih i najznačajnijih trenutaka u njenom životu.