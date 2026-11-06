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Neznatna promena u odnosu na juče: Evo koliko danas iznosi zvanični srednji kurs dinara za evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6089 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,4 odsto i iznosi 104,8581 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru biće niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,9 odsto, a od početka godine za 4,7 odsto.
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