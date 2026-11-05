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Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i sindikata UGS "Nezavisnost" ocenili su danas da strane firme, za koje je bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio da ih je "doveo" nudeći im niz pogodnosti, ne odlaze zbog pobede Studentske liste, kako on to tumači, već što neće više imati privilegije ili zbog krize na svetskom tržištu automobila.

Predsednik SSSS Zoran Mihajlović rekao je za Betu da su firme koje Vučić pominje (Teklas, Drekslmajer, Jazaki) najavile odlazak pre više od pola godine i da ih je on nagovarao da sačekaju da prođu parlamentarni izbori.

- U te firme je "upumpavan" novac za isplatu plata i preko iznosa subvencija i nagovarane su da sačekaju da prođu izbori - rekao je Mihajlović.

Šta je pričao Vučić

Vučić je danas na društvenim mrežama izjavio da je Teklas u Vladičinom Hanu ukinuo treću smenu i uskoro će 700 ljudi izgubiti posao, da je Drekslmajer u Zrenjanjinu doneo odluku da napusti Srbiju, pa će 1.150 radnika ostati bez posla, dok je japanski Jazaki, u čijem je dovođenju učestvovao, doneo odluku da otpusti 250 ljudi.

Prema rečima Vučića "mnoge privatne firme reketirane su prethodnih dana po direktnom nalogu Studentske liste, pa će otpuštati stotine i hiljade ljudi".

Mihajlović je istakao da su odlasci tih stranih investitora samo odloženi jer su im istekle subvencije i nezadovoljni su posle povećanja minimalne zarade.

Foto: Kurir Televizija

- Oni su došli da zarade profit, a profit se smanjio iako im je država za vreme bivšeg režima obezbeđivala besplatno zemljište, pa i hale, pa nisu mnogo ni investirali - rekao je Mihajlović.

Ddodao je da su to uglavnom firme koje su proizvodile komponente za automobilsku industriju i nisu donele neku visoku tehnologiju.

Turske tekstilne firme, kako je naveo, došle su u Srbiju zbog jeftinije radne snage, a sada je u toj zemlji visoka inflacija i radna snaga je pojeftinila, pa se vraćaju ili odlaze u Tunis, Maroko i Egipat, gde je radnik još jeftiniji.

- Kolateralna šteta su, nažalost radnici u Srbiji koji će ostati bez tog posla - rekao je Mihajlović.

"Nisu kriminalci pa da reketiraju"

Predsednica UGS "Nezavisnosti" Čedanka Andrić naglasila je da je besmisleno i komentarisati Vučićevu izjavu da "studenti reketiraju firme".

- Odlazak nekih stranih investitora nema nikakve veze sa studentima. Nisu studenti kriminalci, pa da idu po Srbiji i reketiraju firme, a investitori, uplašeni beže - rekla je Andrić.

Foto: Kurir TV

Istakla je da Drekslmajer godinama smanjuje broj zaposlenih i to čini po fazama jer je automobilska industrija u Evropi u krizi, a da je jedan broj firmi najavio odlazak jer je potrošio državne subvencije, koje je dobio za vreme Vučićeve vladavine.

Andrić je rekla da su firme dužne da izrade programe otpuštanja, a da je sindikat "Nezavisnost" poslao pravne timove u neke od njih i da će pomoći da zajedno sa lokalnom samoupravom nađu rešenje za zapošljavanje tih ljudi kod drugih poslodavaca.

- Stvara se utisak kao da dosad nije bilo odlazaka stranih investitora, ali to traje godinama - rekla je Andrić.