Slušaj vest

Banka Engleske je u četvrtak povećala kamatne stope, po prvi put u više od tri godine, budući da su kreatori ekonomske politike izjavili da moraju da preduzmu mere protiv inflacije izazvane ratom na Bliskom istoku.

Zvaničnici su podigli ključnu kamatnu stopu britanske centralne banke za četvrtinu poena na 4 odsto, s obzirom na to da prognoziraju da će inflacija sledeće godine porasti na oko 5 odsto, što znatno premašuje cilj banke od 2 odsto. Banka se pridružila nizu globalnih kreatora ekonomske politike, uključujući one u američkim Federalnim rezervama (Fed), Evropskoj centralnoj banci i Banci Japana, koji su ove godine podigli kamatne stope kao odgovor na ponovni rast inflacije, vođen višim cenama energenata. Rat u Iranu, koji je sada u svom devetom mesecu, predstavlja ključni pokretač viših cena.

Endru Bejli (Andrew Bailey), guverner centralne banke, mesecima je upozoravao da što duže rat na Bliskom istoku bude trajao, veća je verovatnoća da će banka morati da deluje kako bi inflaciju držala pod kontrolom. Taj trenutak je stigao ove nedelje. Ali, došao je i u trenutku duboke neizvesnosti u pogledu toka rata. Cene nafte su naglo pale u sredu nakon što je potpredsednik Džej Di Vens (JD Vance) direktno okrivio rat sa Iranom za težak poraz republikanaca na američkim izborima na sredini mandata (midterm elections).

Ovonedeljno povećanje stopa „ne bi trebalo posmatrati kao prvo u neizbežnom, dugom nizu povećanja“, naveo je Bejli u izjavi. „Ali, osim ukoliko se sukob na Bliskom istoku ne reši, ne deluje ni da će ovo biti poslednje povećanje.“

Inflacija u Britaniji iznosila je 3,5 odsto u periodu od godinu dana, zaključno sa septembrom, što je najviša stopa u skoro godinu dana. Nakon što dostigne vrhunac blizu 5 odsto u drugom kvartalu sledeće godine, ne očekuje se da će se inflacija vratiti na cilj centralne banke pre 2028. godine.