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Povodom tvrdnji u javnosti o navodnim transferima velikih iznosa novca iz Srbije i Rusije, kao i ka ovim državama, a koji su se navodno odvijali preko ALTA banke AD Bitolj, oglasila se Narodna banka Republike Severne Makedonije.

Iz ove institucije obaveštavaju javnost da detaljna analiza dostupnih podataka ne ukazuje na postojanje takvih transakcija tokom 2025. godine, kao ni u periodu do oktobra 2026. godine.

Kako se navodi u saopštenju, zvanični podaci pokazuju da su transakcije između klijenata pomenute banke i Srbije na zanemarljivom nivou, naročito kada se sagleda ukupan obim platnog prometa i redovno poslovanje ALTA banke AD Bitolj.

Precizira se da su u 2025. godini prilivi iz Srbije iznosili 2,2 miliona evra, dok su u periodu do oktobra 2026. godine bili 6,2 miliona evra. S druge strane, ukupni odlivi ka Srbiji iznosili su 5,3 miliona evra u prošloj, odnosno 7,2 miliona evra u tekućoj godini. Iz Narodne banke naglašavaju da su sve navedene finansijske transakcije isključivo u vezi sa redovnim aktivnostima klijenata banke.

Kada je reč o transakcijama sa Rusijom, iz centralne banke Severne Makedonije kategorički ističu da u posmatranom periodu nisu zabeleženi apsolutno nikakvi prilivi ni odlivi u platnom prometu ili bilansima ove banke.