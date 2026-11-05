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Vlasnik Alta banke Davor Macura sumnjiči se da je iz trezora banke izneo više od 45 milijardi dinara, prevedeno u devize - više od 380 miliona evra. I dok se u javnosti polemiše kako je ovaj novac iznet iz banke, pojedini stručnjaci upozoravaju da je moguće da je novac pretvoren u kriptovalute i tako za kratko vreme iznet iz zemlje.

Kako za Biznis Kurir objašnjava Radoje Marić, CEO kompanije Vescon d.o.o - Crypto12, licencirani pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama u Srbiji sa 20-godišnjim iskustvom u ovoj oblasti, postoje dva načina konverzije novca u kriptovalute.

Dva načina konverzije

- Prvi je preko licenciranih i regulisanih pružalaca usluga kao što je Crypto12, što podrazumeva bezgotovinsku uplatu preko računa iz jedne banke u drugu. Drugi način je preko crnog tržišta, što bi uključivalo gotovinsko plaćanje, narodski rečeno - kešom - rekao je Marić i dodao:

- Na osnovu našeg iskustva i pozicije na tržištu možemo da kažemo da bi konverzija tako velikog iznosa predstavljala izuzetno složen i dugotrajan proces. Čak i na najvećim svetskim kripto-platformama realizacija takve transakcije zahtevala bi više dana, a ne nekoliko sati, zbog potrebe da se obezbedi odgovarajuća likvidnost na tržištu. Pored toga, nijedan domaći licencirani pružalac usluga ne bi mogao da realizuje takvu transakciju bez detaljnih provera i postupanja u skladu sa zakonskim obavezama, uključujući i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Iznos je daleko iznad uobičajenih transakcija i automatski bi zahtevao dodatnu pažnju, i obaveštavanje nadležnih institucija. Takve procedure primenjujemo i kod znatno manjih iznosa. Dodatno, zbog trenutne situacije NBS sprovodi i pojačan monitoring tržišta na dnevnom nivou - pojasnio je Marić.

Alta banka na Terazijama Foto: Ilija Ilić

Prema njegovim rečima, druga mogućnost je gotovinsko tržište, što je protivzakonito.

- Na osnovu naših internih procena, dnevna likvidnost tog tržišta u Srbiji iznosi približno 1-1,5 miliona evra. Čak i kada bi se toliki iznos pokušao konvertovati ovim putem, proces bi, prema našim procenama, trajao i do 300 dana. Važno je naglasiti da Crypto12 nema dozvolu za obavljanje ovakvih gotovinskih transakcija. Prosto rečeno, mi s kešom ne radimo. Zbog toga ne treba mešati regulisano tržište s gotovinskim kanalima - naglasio je naš sagovornik.

Trag novca

Na pitanje da li je moguće ući u trag novcu ukoliko je pretvoren u kriptovalute, Marić ističe da je to ne samo moguće već i jedna od važnih karakteristika kriptovaluta zato što se sve transakcije beleže na javno dostupnoj blokčejn mreži.

- To znači da se može videti s koje adrese je novac poslat, na koju adresu je stigao, u kom iznosu i kada se transakcija dogodila. Takvi tragovi ostaju trajno zabeleženi. Adrese novčanika same po sebi ne otkrivaju automatski identitet osobe koja njima upravlja, ali postoje specijalizovani alati za blokčejn forenziku kojima je moguće analizirati tokove novca, povezivati različite adrese i identifikovati obrasce transakcija. Dakle, kriptovalute ne znače da novac postaje nevidljiv. Naprotiv, u mnogim slučajevima ostaje veoma detaljan digitalni trag koji istražitelji mogu da analiziraju - objasnio je Marić.

Lažni SMS o dugovanjima Kabinet Jorgovanke Tabaković, guvernerke NBS oglasio se nakon učešstalih žalbi građana da dobijaju SMS sa nepoznatih brojeva, kao i poruke u kojima se kao alfanumericki ID pošiljaoca pojavljuje naziv "AltaPay"da izmire svoje obaveze po ugovorima o kreditu na odredene brojeve racuna u Banci Poštanska Štedionica.

NBS upozorava građane i klijente Alta banke ad Beograd u stečaju i Alta Group doo Beograd, da nikako ne vrše uplate na osnovu ovakvih ili sličnih SMS poruka, ili eventualno imejlova slicne sadržine. Građani koji imaju kredite u Alta banci će blagovremeno dobiti jasne informacije i uputstva o daljem načinu izmirivanja svojih obaveza isključivo od Agencije za osiguranje depozita, koja je preuzela upravljanje nad bankom, poručuje se u saopštenju kabineta guvernera NBS.

Prema rečima našeg sagovornika, tržište digitalne imovine u Srbiji uređeno je Zakonom o digitalnoj imovini, koji se primenjuje od juna 2021. godine. Za pružaoce usluga povezanih s virtuelnim valutama nadležna je NBS, koja izdaje dozvole i vrši nadzor, dok je za usluge povezane s digitalnim tokenima nadležna Komisija za hartije od vrednosti.

- Pored toga, licencirani pružaoci usluga obveznici su Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. To znači da moraju da identifikuju svoje korisnike, prate transakcije, proveravaju poreklo sredstava kad je to potrebno i prijavljuju sumnjive aktivnosti Upravi za sprečavanje pranja novca. Znači, licencirani menjači nisu anonimni posrednici preko kojih se novac može jednostavno prebacivati bez ikakve kontrole, oni imaju zakonske obaveze i odgovornost da prepoznaju i prijave sumnjive aktivnosti - zaključio je Radoje Marić.

Kako ući u trag novcu iz Alta banke

Milionima iznetim iz Alta banke kontroverznog biznismena Davora Macure može da se uđe u trag. To za Kurir tvrdi jedan od naših najvažnijih stručnjaka finansijske forenzike.

- Taj novac je moguće pronaći i za to postoji više načina - kaže naš sagovornik, koji je želeo da ostane anoniman.

- Za početak forenzičari moraju da uđu u banku i sagledaju stanje iznutra. Kad prikupe informacije, mora da se uradi ekspertiza, koja će utvrditi motiv. Da li je u pitanju iznošenje novca, da li je pranje para ili neki drugi motiv. Kad se svi detalji utvrde, postoje mehanizmi i načini kako da se uđe u trag tom novcu - objašnjava naš sagovornik.

Alta banka na Terazijama Foto: Ilija Ilić

Način na koji se to radi naš sagovornik nije želeo da otkrije, jer postoji više načina i metoda. Prema njegovim rečima, to je moguće uraditi kako jednostavnim procedurama, tako i sofisticiranim tehnikama koje se ne dele s javnošću. Ono što je najvažnije - parama se može ući u trag.

Ko je kriv za propuste

- Prvo, to je bio posao ljudi u samoj banci, zato što postoje odgovarajući organi koji bi trebalo da budu nezavisni i odgovaraju Upravnom odboru banke, kao što su interna kontrola i interni revizori. Drugo, tu je Narodna banka Srbije, koja je supervizor i zadužena za kontrolu banaka - objasnio je bankar Zoran Petrović.

Zaštita interesa zaposlenih i potrošača Nakon propasti Alta banke i hapšenja Davora Macure koji je vlasniki firme Alta ritejl, koja je sredinom septembra kupila Ideju, Merkator i Rodu, oglasio se menadžment ovog trgovinskog lanca. Kako je saopšteno, ključni dobavljači koji učestvuju sa više od 50 odsto u ukupnom prometu kompanije, potvrdili podršku i spremnost da pomognu u održavanju kontinuiteta snabdevanja i dostupnosti proizvoda u prodavnicama. Kako ističu u Idea marketima, koji zapošljavaju više od 6.500 ljudi, prioritet su im očuvanje finansijske stabilnosti, sigurnost radnih mesta i zaštita interesa zaposlenih, poslovnih partnera i potrošaca. Idea će preduzeti sve neophodne mere kako bi obezbedila redovno snabdevanje i poziva sve učesnike na tržištu na odgovornu saradnju i pronalaženje održivih rešenja uz institucionalnu podršku.

On je naglasio da je ključno je utvrditi kako je nastala razlika između prikazanog i stvarnog stanja gotovine.

- Zašto je u ovom slučaju došlo do toga da postoji razlika između onoga što je prikazivano u knjigama, a tu govorimo o gotovini koja je imala tako visoko ucešce u bilansu banke, i onoga što je bilo u realnosti? Očigledno je da su kontrolori NBS kada su došli u Altu utvrdili da ono što je bilo u izveštajima nije tačno - dodao je Petrović.

Milioni iz Crne Gore završili u Alta banci

Od januara do kraja septembra iz Crne Gore je preko devet banaka ka Alta banci prebaceno 58 transakcija većih od 50.000 evra, saopštila je Centralna banka Crne Gore, a prenele podgoričke Vijesti.

Istovremeno, od 26. oktobra, odnosno dan nakon parlamentarnih izbora u Srbiji do 31. oktobra zabeležena je samo jedna transakcija veća od 50.000 evra iz Alta banke Beograd ka jednoj od crnogorskih banaka, dodaje se u saopštenju.

Podsećamo, Macura je 14. oktobra vraćen s podgorickog aerodroma i zabranjen mu je ulazak u Crnu Goru, a kao razlog je navedena nacionalna bezbednosti.

Podgoričke Vijesti su 21. oktobra objavile da su dugogodišnje istrage poslovnih aktivnosti macure kao vlasnika "Alta Pay Grupe", predsednika Upravnog odbora Alta banke i mreže s njim povezanih kompanija, pokazale jasne obrasce koji ukazuju na sumnjive finansijske tokove, političku i kriminalnu povezanost i prikrivene oblike ekonomskog uticaja.