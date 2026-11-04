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Nakon što je Agencija za osiguranje depozita preuzela vođenje postupka, a Poštanska štedionica određena za isplatu osiguranih uloga do 50.000 evra, u javnosti se otvorila rasprava o tome da li je radikalni rez centralne banke bio opravdan.

Gostujući na Kurir televiziji, advokat Jelena Pavlović i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost secirali su pozadinu ovog finansijskog potresa, ukazujući na brojne nelogičnosti u potezima regulatora i opasnost od prelivanja krize na celokupno domaće tržište.

Visoka likvidnost naspram radikalne mere stečaja

Govoreći o tome šta krah banke sa manje od tri odsto tržišnog udela zapravo govori o bankarskom nadzoru, Pavlović je podsetila na specifičan finansijski profil ove institucije.

- Iako je udeo problematičnih kredita manji od tri odsto, što je formalno dobar pokazatelj, ovaj slučaj otvara ključno pitanje efikasnosti nadzora nad radom banaka u Srbiji. Godinama se bavim bankarskim sektorom i svedočim tome da su banke često radile šta su htele, pri čemu Alta banka nije jedina koja nije poštovala propise. Paradoksalno, ona je imala izuzetno visok nivo likvidnosti - oko 25 odsto gotovog novca, što je daleko iznad proseka sektora.

Osvrćući se na radikalne mere NBS i medijske spekulacije o nestanku stotina miliona evra, ona je izrazila sumnju u opravdanost hitnog stečaja.

- Zato je nejasno zašto se odmah poseglo za stečajem, umesto da se prvo uvede privremena uprava ili pokrene restrukturiranje banke, bez obzira na to ko je vlasnik. U trenucima političkih promena najvažnije je sačuvati stabilnost finansijskog tržišta, a zvanični navodi koji se plasiraju u medijima deluju nelogično. Pre svega, tvrdnja da je vlasnik izneo 385 miliona evra fizički je nemoguća, jer bi se radilo o tonama novca. S druge strane, transferi ka Severnoj Makedoniji ne bi trebalo da budu iznenađenje ako znamo da je Alta banka tamo kupila banku sa udelom od 93 odsto i verovatno radila na finalizaciji te akvizicije.

Ključni propusti

Advokatica se dotakla i same raspodele odgovornosti, naglasivši da je preuranjeno svu krivicu automatski pripisati prvom čoveku centralne banke.

- Tajming za takve poteze očigledno nije bio dobar. Ključni propust najpre leži u Upravnom odboru i rukovodstvu banke, čiji je posao svakodnevno praćenje rizika likvidnosti, a tek potom u nadzoru Narodne banke Srbije. Ipak, pojednostavljeno je krivicu odmah svaliti isključivo na guvernerku. Praviti ovakve finansijske turbulencije u toku političkih tranzicija je opasno po sistem - setimo se da je 2012. godine Dejan Šoškić ostao na čelu NBS još tri meseca kako bi se obezbedio mir na tržištu, dok se sada nepotrebno stvara panika pre nego što je nova vlast uopšte formalno preuzela dužnost.

Jelena Pavlović, advokat Foto: Kurir Televizija

Direktan udar na ruske klijente

Nakon vesti da je Davoru Macuri određen pritvor, Nebojša Obrknežev je apelovao na poštovanje pravnih procedura i ukazao na kategoriju klijenata koja će pretrpeti najveći teret ove krize.

- Ne treba presuđivati pre zvaničnih sudskih odluka niti tvrditi da krivica postoji pre nego što se to dokaže. Ne radi se samo o Davoru Macuri, već je, prema dostupnim informacijama, privedeno još dvoje njegovih saradnika. Veliko je pitanje zašto je trenutak za ove transakcije izabran baš sada, ali je jasno ko trpi najveći udar. Kao korisnik banke, mogu da potvrdim da su među najpogođenijima ruski državljani koji su ovde došli nakon izbijanja sukoba u Ukrajini.

On je takođe ukazao na širu sliku poslovanja Alta grupe, podsećajući na preuzimanja velikih maloprodajnih lanaca u zemlji.

- Cela situacija deluje krajnje neobično. Najvažnije je sprečiti potrese u bankarskom sistemu, jer posledice mogu biti višestruke. Ne treba zaboraviti ni širi poslovni kontekst: Alta grupa je nedavno preuzela velike trgovinske lance koji su ranije bili u hrvatskom vlasništvu. Dakle, s jedne strane imamo vraćanje te imovine domaćem kapitalu, a s druge direktan udar na ruske klijente, što otvara brojne nepoznanice.

Komentarišući dramatične naslove o hapšenju guvernerke i navodnom nestanku basnoslovnih svota, Obrknežev je ocenio da se u pozadini svega odigravaju krupniji ekonomski procesi.

- Medijske spekulacije i ishitreni zahtevi za privođenje guvernerke NBS-a ne doprinose stabilnosti. Rukovodstvo Narodne banke je odmah zasedalo, a odluka u petak uveče doneta je po uobičajenoj proceduri - kako bi tokom vikenda sistem amortizovao šok i pripremio se za redovan rad od ponedeljka. Takođe, tvrdnje o nestanku 45 milijardi dinara u gotovini zvuče nerealno, jer bi za transport tolike količine novca bilo potrebno nekoliko prostorija. Ipak, očigledno je da se u našoj privredi dešavaju krupna i zabrinjavajuća kretanja koja prevazilaze slučaj Alta banke.

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Problem blokiranih sredstava

Nastavljajući temu o ruskim državljanima, Pavlović je podvukla da je upravo pasivnost NBS-a stvorila problem u kom su ti ljudi ostali bez izbora.

- Pitanje položaja ruskih državljana direktna je odgovornost Narodne banke Srbije. Druge banke su samovoljno odlučile da im ne otvaraju račune, a NBS je to dopustila, iako takva praksa nema uporište u zakonu. Zbog toga su ruski državljani praktično mogli da posluju jedino preko Alta banke. Sada im se to vraća kao bumerang: većina njih imaće pokriveno osiguranje depozita do 50.000 evra, ali mnogi su prodali nekretnine kako bi ovde kupili stanove i njihov novac preko tog iznosa je sada blokiran.

Ona je ponovila stav da je gašenje banke bilo nepotrebno i da je država propustila priliku da zaštiti sopstvene ekonomske interese.

- Zbog svega toga, radikalna seča Alta banke bila je pogrešan potez. Čak i u kontekstu promene vlasti, umesto likvidacije trebalo je ići na preuzimanje vlasništva i restrukturiranje. Ako je novac prebačen u Skoplje, transakcija se nalogom može stopirati i vratiti; novac nije nestao u džepovima, niti je to bio razlog za hitan stečaj. Ovo otvara suštinsko pitanje: država bez jakog, domaćeg bankarskog i finansijskog sektora liči na čoveka bez novčanika - dok god zavisimo isključivo od stranog kapitala, sve priče o ekonomskom razvoju ostaju puka iluzija.

03:51 GURNULI SU ALTA BANKU POD LED, NIJE BILO RAZLOGA ZA TO Stučnjaci o aferi Alta banke: "Novac iz Skoplja se vrati jednim nalogom, neka Macura kaže gde su pare!" Izvor: Kurir televizija

"Ne treba podizati tenziju"

Na pitanje o krivičnim prijavama protiv Tabaković i tome ko u ovom momentu snosi političku i institucionalnu odgovornost, Pavlović je ukazala na specifičan trenutak smene vlasti.

- Vlast jeste promenjena na izborima, ali se trenutno nalazimo u institucionalnom vakuumu. Odlazeća vlast je u tehničkom mandatu, ali i dalje obavlja svoje funkcije - nova vlast, u ovom slučaju studentska lista koja je pobedila, još uvek formalno nije preuzela upravljanje. Zbog toga je vlada u tehničkom mandatu i dalje jedina zvanična adresa za rešavanje svih problema.

Ona je dodala da podizanje tenzija i udari na bankarski sistem u ovom momentu predstavljaju ogroman rizik.

- U ovakvom međuprostoru nedopustivo je podizati tenzije. Potrebno je sačekati formiranje nove vlade, a tek potom staviti pod lupu sve njene poteze i proveriti da li ispunjava predizborna obećanja. Neophodno je strpljenje, a posebno je opasno destabilizovati finansijski sektor. Iako se još od 2016. godine borim protiv nezakonitosti u bankarskom sektoru, smatram da u kriznim trenucima sistem mora ostati maksimalno očuvan i stabilan. Nagle odluke i plasiranje neproverenih informacija prave ogromnu štetu - tek kada se situacija smiri, treba ispitati poslovanje svih banaka koje krše zakon.

Alta banka Davor Macur Foto: Alta banka, Ilija Ilić

Pravni mehanizmi obeštećenja i rokovi isplate deponentima

Kada je reč o namirenju klijenata i onih sa računima većim od osiguranog limita, pravnica je objasnila da mehanizmi naplate postoje kroz imovinu povezane grupacije.

- Važno je napomenuti da je Alta banka vlasnik 93 odsto kapitala banke u Severnoj Makedoniji, što predstavlja vrednu imovinu iz koje se mogu namiriti klijenti. Pored toga, pošto je Alta grup jedini vlasnik banke, a Davor Macura jedini vlasnik te grupacije, ukoliko se dokaže da je reč o njegovoj ličnoj zloupotrebi, na raspolaganju je pravni institut proboja pravne ličnosti. To znači da celokupna imovina Alta grupe može poslužiti kao garancija za potpunu kompenzaciju svakog eventualnog gubitka deponenata.

Ona je iznela i konkretna očekivanja o dinamici isplate garantovanih sredstava štedišama preko izabrane banke.

- S obzirom na to da je juče zvanično otvoren stečajni postupak, očekujem da će u narednih sedam dana početi isplata osiguranih depozita preko Banke Poštanska štedionica. Deponenti će vrlo brzo dobiti svoja zakonom garantovana sredstva i taj proces bi trebalo da prođe bez ikakvih problema.

Foto: Alta banka

Govoreći o navodima da se u prelaznom periodu masovno uništavaju tragovi poslovanja, sagovornica je podsetila na realnost digitalnog doba.

- Apsolutna vlast apsolutno kvari, zato vlast i mora da se menja na četiri godine. Posle 14 godina jasno je da je bilo spornih radnji, pa se lako primaju priče o uništavanju dokumentacije, ali to je nerealno - savremeni platni promet je digitalizovan, postoje sigurnosne kopije i finansijski tragovi se ne mogu sakriti.

Na samom kraju, Pavlović je uputila apel da se proces formiranja organa vlasti maksimalno ubrza kako bi se sprečile zloupotrebe i pravna nesigurnost.

- Zato apelujem da se ne čeka krajnji rok od 30 dana, već da se odmah zakaže konstitutivna sednica Narodne skupštine i izabere vlada. Ovaj institucionalni vakuum mnogi zloupotrebljavaju, a nagle ostavke bez jasnih naslednika otvaraju prostor za bezvlašće. Mora se odmah znati ko zakonito odlučuje i snosi odgovornost.

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Kurir.rs

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