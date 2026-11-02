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Narodna banka Srbije objavila je danas da su ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova sa ALTA bankom a.d. Beograd, kao i ovlašćeni menjači koji za obavljanje menjačkih poslova koriste softver navedene banke, dužni da bez odlaganja preduzmu odgovarajuće mere radi obezbeđivanja ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje menjačkih poslova.

Kako je navedeno, ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova isključivo sa ALTA bankom a.d. Beograd dužni su da u što kraćem roku zaključe ugovor o obavljanju menjačkih poslova sa drugom bankom, kao i da o zaključenju ugovora odmah, a najkasnije narednog radnog dana od dana zaključenja obaveste Narodnu banku Srbije.

Ovlašćeni menjači koji koriste softver ALTA banke a.d. Beograd dužni su da u što kraćem roku obezbede prelazak na softver Narodne banke Srbije za obavljanje menjačkih poslova ili na softver druge banke sa kojom imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova.

Kako navodi NBS, u skladu sa tačkom 5. stav 1. Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, ovlašćeni menjač dužan da sve vreme obavljanja menjačkih poslova ispunjava uslove iz tačke 3. st. 2. i 4. te odluke, kao i da Narodna banka Srbije može u svakom trenutku zahtevati od ovlašćenog menjača da joj dostavi dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost ovih uslova.

- S tim u vezi, podsećamo da je tačkom 3. stav 2. alineja pod 2) navedene odluke propisano da je ovlašćeni menjač, između ostalog, dužan da Narodnoj banci Srbije dostavi pismeno zaključen ugovor s bankom u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, koji obavezno sadrži spisak s nazivima i važećim adresama menjačkih mesta, kao i odredbu da ugovor ne proizvodi pravno dejstvo ako privredni subjekt nema ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova - navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije oduzela je 30. oktobra dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita.

Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.