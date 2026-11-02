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Ekonomista Boran Kerim izjavio je danas da to što je izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo dozvolu za rad ALTA banci a.d. Beograd neće ugroziti bankarski sistem u Srbiji, kao i da gašenje ALTA banke neće uticati na kamate postojećih kredita u drugim bankama.

Kerim je rekao da je i ranije bilo situacija da se gase banke u Srbiji, zbog čega građani ne treba da brinu zbog oduzimanja dozvole za rad ALTA banci i dodao da će sada biti otvoren stečaj.

On je kazao da će početi da se namiruju poverioci od nekih drugih banaka ili da će možda jedna banka preuzeti kompletno poslovanje ALTA banke.

- Jeste možda nezgodan tajming, jeste možda čudno kako su se neke stvari desile preko noći, verovatno je neko ranije trebalo da uvidi da postoje određeni propusti u poslovanju ove banke, ili se možda nešto stvarno desilo u toku noći pa je moralo tako hitno da se odreaguje, ali svakako sistem nije ugrožen - poručio je Kerim.

Kaže da je bankarski sistem u Srbiji izuzetno stabilan imajući u vidu da su vodeće banke članice Međunarodne bankarske grupacije i da se u situacijama ovakvog tipa ne bi igrale.

Napomeno je da su te banke dobro kapitalizovane, sa strogom i rigidnom regulativom centralne banke. Prema njegovoj oceni, sveukupno stanje u bankarskom sektoru u Srbiji je veoma stabilno i kao takvo će nastaviti da funkcioniše i pored gašenja ALTA banke.

Kada je reč o kreditima, Kerim je istakao da kada dođe do zatvaranja banke, kredite će preuzeti druge banke ili će jedna banka preuzeti poslovanje ALTA banke, pa samim tim i kredite, ili će podeliti portfolia.

Kako je objasnio, može da se desi da jedna banka preuzme portfolio koji je vezan za stanovništvo i za te kredite, a da neka druga banka preuzme portfolio za privredu i kredite vezane za taj sektor.

- To je na poslovnim bankama koje su i dalje aktivne i koje posluju na tržištu, da procene i donesu svoje poslovne odluke u skladu sa njihovom strategijom - rekao je on i napomenuo je da ovakve situacije ne mogu da utiču na kamate postojećih kredita u drugim bankama.

Na pitanje kako fukcioniše Agencija za osiguranje depozita, da li je fond dovoljan i šta je sa iznosima iznad 50.000 evra, Kerim je rekao da će za iznose iznad 50.000 evra morati da se vidi sa kakvim sredstvima banka raspolaže, jer država garantuje za iznose do 50.000 evra.

Istakao je da je za poverioce dobra vest to što se akcionari, odnosno vlasnici, naplaćuju na kraju, i dodao da ukoliko ne bude raspoloživih sredstava da se naplate svi poverioci onda se postavlja pitanje kako će to sve funkcionisati.

- Dosta brzo se isplaćuje osiguran depozit. Imali smo i prethodne situacija slične ovoj, Agencija se trudi da se to sve brzo završi zato što je prirodno da su građani uznemireni ako imaju situaciju da su im pare negde gde je situacija oko tih para neizvesna - naveo je on.