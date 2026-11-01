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Nakon parlamentarnih izbora, NBS je morala da pojača nadzor zbog mogućnosti odliva kapitala, kaže bivša guvernerka Kori Udovički i ističe da su ključna pitanja kako je Alta banka došla u situciju da tako loše posluje i zašto nadležni nisu odmah reagovali.

Ukazuje na nerazjašnjeno poreklo kapitala banke, ali i, kako tvrdi, centralizovano odlučivanje i atmosferu straha u NBS. Naglašava da je bankarski sistem stabilan. Da bi se izazvala šira finansijska kriza, neko bi morao ozbiljno da se potrudi oko toga, ističe Udovički.

Udovički je, povodom oduzimanja dozvole za rad Alta banci, poručila da građani nemaju razloga za zabrinutost kada je reč o stabilnosti šireg finansijskog sistema.

Podseća da su tokom fiskalne konsolidacije i saradnje sa MMF-om od 2014. do 2016. godine uspostavljeni mehanizmi koji su pomogli da se izbegne finansijska kriza, kao i da su Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija zadržali instrumente za očuvanje stabilnosti.

"Sada bi nekakvo krizno dešavanje morao neko da se trudi da napravi u širem smislu, a poluge intervencije i od strane Narodne banke i od strane Ministarstva finansija su u rukama koje su ovo vodile već više od decenije“, rekla je Udovički gostujući u Dnevniku RTS-a.

"Poslovanje banke prati svaki sektor NBS"

Govoreći o oduzimanju dozvole Alta banci, Udovički izdvaja dva pitanja - kako je banka došla u situaciju da tako loše posluje i zašto nadležni nisu ranije preduzeli mere kojima bi se sprečio odliv novca.

Smatra da je u prethodnih nedelju dana izgubljena prilika da se zaustavi prebacivanje sredstava na račune povezanih lica ili u inostranstvo.

"Nije Narodna banka poštansko sanduče. Ona je jedna ogromna institucija u kojoj svaki sektor - to su tri od ova četiri sektora koja vode članovi Izvršnog odbora, odnosno viceguverneri - svakoga dana gleda neki deo poslovanja te banke“, istakla je Udovički.

Nerazjašnjeno poreklo kapitala

Udovički navodi da je Alta banka u junu prijavila adekvatnost kapitala od 17,92 odsto, ali da je ključno pitanje poreklo i kvalitet tog kapitala. Ukazuje i na poslednju dokapitalizaciju banke, za koju tvrdi da poreklo uloženih sredstava nije bilo poznato, uz napomenu da nema sve podatke na osnovu kojih bi mogla da utvrdi eventualne propuste nadzora.

"Problem je u tome odakle je taj kapital došao i kakvog je on bio kvaliteta. I tu je trebalo da sam sektor nadzora nad bankama, poslovanjem finansijskog sektora, to utvrdi“, rekla je Udovički.

Ukazuje i na postupanje Evropske centralne banke (ECB) u vezi sa učešćem Alta pej sistema u Adiko banci. Prema njenim rečima, ECB je suspendovala glasačka prava povezana sa tim učešćem zbog nejasnoća u pogledu vlasništva i porekla kapitala.

ECB stopirala glasačka prava Alta banke u Adiko banci

"Evropska centralna banka je zapravo zaustavila prava glasanja Alta banke, Alta pej sistema, to je vlasnik, ja mislim, sada nisam zapamtila sve odnose, ali zaustavila je pravo glasanja Alta banke, ili vlasnika Alta banke, u sistemu Adiko, gde su oni kupili učešće“, navela je Udovički.

Kako je objasnila, razlog za takvu odluku bile su nedoumice o tome ko zapravo ima pravo glasa u vlasničkoj strukturi.

"Nama nije jasno ko to ovde glasa“, prenela je Udovički obrazloženje Evropske centralne banke.

Kaže da su na rizike povezane sa Alta bankom ukazivali i predstavnici Centra za visoke ekonomske studije u kojem ona radi, tokom septembarske posete predstavnika Evropske komisije.

Da li je Narodna banka mogla ranije da reaguje?

Udovički ocenjuje da je NBS u najvećem delu bankarskog sistema obavljala svoj posao, ali da slučaj Alta banke pokazuje ozbiljne probleme. Posebno ukazuje na pitanje prebacivanja novca iz trezora Ministarstva finansija u privatnu banku i na potrebu da se utvrdi ko je to dozvolio.

Ističe da je slučaj Alta banke pojedinačan, iako ne jedini, i da se Narodna banka Srbije nije tako odnosila prema celom sistemu.

"Opet se vraćam na to: sistem je bezbedan“, naglasila je Udovički.

"Uzrok nije u izborima, već u nepoštenom poslovanju"

Na pitanje da li bi do problema u Alta banci došlo i da nije bilo parlamentarnih izbora, Kori Udovički je ocenila da uzrok krize nije u izborima, već u, kako tvrdi, nepoštenom poslovanju.

Smatra da je promena vlasti nakon izbora izazvala strah kod onih koji su bili uključeni u takve poslove, što je, prema njenoj oceni, pokrenulo dešavanja koja su dovela do krize u banci.

"Ova se situacija ne bi desila da ovde neko nije nepošteno radio. Ali pošto su bili parlamentarni izbori, onda se taj neko uplašio i onda je to krenulo da remeti“, rekla je Udovički.

Udovički smatra da je NBS, naročito nakon parlamentarnih izbora, morala da pojača nadzor zbog mogućnosti odliva kapitala.

Prema njenim rečima, ukoliko su tačni navodi koje je u javnost izneo advokat Ivan Ninić o prebacivanju sredstava na račun u Severnoj Makedoniji, NBS je mogla da ograniči međunarodni platni promet banke, bez prekida njenog poslovanja u zemlji.

"To je jedna odluka Narodne banke koja postoji još od 2007. godine. Niko o tome nije morao da čuje, nije moralo da se napravi panika. Banka bi mogla da nastavi da posluje u zemlji, a da oni imaju pojačani nadzor“, objasnila je Udovički.

Odgovornost viceguvernera i način odlučivanja

Komentarišući informaciju da su četiri viceguvernera upozorila na nepravilnosti i pozvala tužilaštvo da reaguje, Udovički postavlja pitanje zašto problemi nisu ranije uočeni i zaustavljeni.

Kao moguće objašnjenje navodi izrazitu centralizaciju odlučivanja u Narodnoj banci i atmosferu straha, o kojoj, kako kaže, ima saznanja iz ranijih pokušaja saradnje sa tom institucijom.

"Ja moram da kažem da se meni čini, ili je to cinična naivnost, da će oni sada da skinu sa sebe odgovornost, a svako od njih je morao da vidi deo sistema“, ocenila je Udovički.

To ukazuje i na činjenicu da je, tvrdi Udovički, odlučivanje u NBS centralizovano i da "tamo vlada strah".

"Zaposleni u NBS da poštuju zakon, a ne pogrešna uputstva"

Udovički ističe da zaposleni u institucijama treba da postupaju u skladu sa svojim zakonskim obavezama, nezavisno od promena vlasti.