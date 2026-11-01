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Bankarske usluge danas su neizostavan deo svakodnevnog života - od plaćanja i upravljanja štednjom do podizanja kredita i korišćenja digitalnog bankarstva.

Iako mnogi od tih procesa deluju jednostavno, njihovo funkcionisanje prati niz pravila i procedura koje korisnicima nisu uvek dovoljno jasne. Zbog nedovoljnog poznavanja tih pravila lako može doći do različitih problema, poput pogrešno izvršenih uplata, propuštanja rokova ili nesporazuma u vezi sa bankarskim naknadama i ugovornim obavezama.

Važno poznavanje procedura

U takvim situacijama najvažnije je znati koja prava imate i koje korake treba preduzeti kako biste zaštitili svoj novac. Upravo zbog toga jedan Hrvat obratio se zajednici na popularnoj društvenoj mreži Reddit. Objasnio je svoj problem i zatražio pomoć.

"Slučajno sam uplatio nekom drugom veliki iznos na račun direktno preko PBZ aplikacije. Pokušavam da u što kraćem roku kontaktiram banku kako bi mi vratili novac. Kakve su šanse da ću ponovo videti taj novac i da li neko zna koliko je ovo čest slučaj?“

U strahu da je ostao bez novca

U komentarima su se javili brojni korisnici sa različitim savetima. Jedan od njih poručio je:

"Tužba za neosnovano bogaćenje. Niko nema pravo da zadrži iznos novca koji mu je greškom uplaćen, jer ne postoji pravni osnov za sticanje tog novca. Tako da, krajnja opcija svakako postoji.“

Na to je autor objave odgovorio:

"Stvarno se nadam da će odmah vratiti novac jer nemam mnogo nade u brzinu našeg pravosuđa.“

Drugi korisnik imao je nešto drugačije iskustvo:

"Prebacivao sam ženi 2.500 evra u subotu uveče, pa su me zvali za pet minuta da provere transakciju i puste je dalje. Prijatno sam iznenađen.“

Još jedan korisnik dodao je:

"Mene su iz RBA nedavno zvali zbog privatne uplate od 1.000 evra. Isto sam ostao pozitivno iznenađen.“

"Supruga, koja je do nedavno radila u PBZ-u, kaže da banka tu ne može ništa i da je isključivo dobra volja primaoca da li će ti vratiti novac. Jedino preostaje tužba, što će verovatno uspeti, ali ćeš se načekati“, napisao je jedan korisnik Reddita.

Iskustva su različita

Mnogi su istakli da je reč o komplikovanom postupku i da banka verovatno neće moći da vrati novac koji je greškom uplaćen na tuđi račun. Međutim, javio se i korisnik koji je imao drugačije informacije.

"Drugi komentari su malo previše pesimistični... Nedavno je bila slična objava i čini mi se da je banka na kraju intervenisala. Slično je bilo, neko je pogrešno uplatio novac, a druga osoba nije htela da ga vrati. Uglavnom, pozovi banku, mislim da bi mogli da ti izađu u susret u takvoj situaciji. Pogotovo jer sam načuo da se na nivou EU priprema zakon kako se ovakve stvari više ne bi događale.“

Jedan korisnik ispričao je i drugu stranu priče, odnosno šta se dešava kada neko "slučajno“ primi određenu sumu novca na svoj račun: