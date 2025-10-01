Slušaj vest

Šta ako greškom uplatite novac na tuđi račun i može li banka da vrati sredstva ili sve zavisi od dobre volje primaoca, tema je o kojoj su govorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", ekonomista Nemanja Antić i Predrag Savić, advokat.

Antić: Vodite računa prilikom transakcije

Koje su šanse da se novac ponovo nađe na originalnom računu, Antić ističe:

- Treba napraviti razliku da li je u pitanju greška prema fizičkom licu ili firmi. Moje iskustvo je, ako se firmi greškom uplati, telefonskim pozivom sam se dogovorio da to vrate. Fizičko lice može da negira, da se pravi blesav. Najčešće su to male sume i ne goni se po službenoj dužnosti.

Foto: Kurir Televizija

Apeluje na građane da vode računa prilikom obavljanja transakcije.

- Vodite računa kome, kad i gde uplaćujete. Snimite šablone u svom telefonu, imajte povratnu spregu sa SMS-om da pogledate još jednom da li ste pogrešili.

Napomenuo je i da se u ovakvim situacijama ne treba previše oslanjati na banku.

- Banke ne mogu samoinicijativno da vrate taj novac jer ne znaju šta iza njega leži. Nisu oni dužni da vode računa da li je neko pogrešio.

Antić je govorio i o tome šta nam je činiti ako pogrešimo šifru plaćanja.

ŠTA AKO UPLATITE NOVAC NA POGREŠAN RAČUN? Ukoliko reagujete odmah, banka može da pomogne, ali ni posle nije kraj - ovo je detaljna procedura Izvor: Kurir televizija

- Model ukazuje koji je tip plaćanja. Imao sam situaciju gde mi je faktura osporena jer šifra plaćanja nije pratila radnju. Neko može pogrešno to da razume. Kad uđete u bankarsku aplikaciju ima nekoliko osnovnih, a ima i opšta šifra ostalo. U praksi kad pogodite poziv na broj i šifru, primalac novca može da poveže na određenu fakturu.

Savić: Sud neće presuditi bez veštaka ekonomiste

Šta ako primalac odbija da vrati novac koji je greškom poslat na njegov račun i koja je pravna procedura u takvom slučaju otkrio je Savić.

- Prvi od potez bi mogao da bude da se zamoli banka da obavesti lice kojem je uplaćen novac da ga vrate mirnim putem, onda ide opomena, a zatim pokretanje tužbe povodom tzv. neosnovanog bogaćenja. Neisplativo je ako su u pitanju manje sume. Ako se i suprotna strana upusti u spor, dođe do situacije da je potrebno i veštačenje. Sud neće da presudi bez veštaka ekonomske struke - napomenuo je.

Foto: Kurir Televizija

Gajić: U ovom roku lakše je vratiti novac

Novinar Goran Gajić uključio se u program uživo iz Minhena i takođe govorio o važnosti detaljne provere prilikom transakcije.

- Ključna je brza reakcija, transferi se obavlajju najčešće u roku od jednog radnog dana. Ukoliko je greška uočena pre nego što je novac legao na drugu stranu, banke u tom slučaju mogu bez većeg problema da izvrše povrat na vaš račun. Kasnije banka više nema pristup tom novcu. Povrat novca je lakši ukoliko se desi dupli tranfer, to se može lagano vratiti uz komunikaciju sa bankom.

