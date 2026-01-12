Slušaj vest

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 56.834 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije do 56.834 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 8. 1. 2026. godine – 1 evro = 117,3227 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 56.834 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti: penzijski ček; dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo); popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde korisnik navodi gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godini, kao i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju. Uz prijavu se može dostaviti i raspoloživa medicinska dokumentacija, ukoliko je korisnik poseduje (nije obavezna), u zatvorenoj koverti ili po želji korisnika penzija.

Fond snosi troškove

Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica, kao i u drugim izuzetnim slučajevima.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, dok korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj organizacionoj jedinici Fonda prema mestu prebivališta ili boravišta. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas podnose se od 12. januara, zaključno sa 28. januarom 2026. godine.

Preliminarne rang-liste korisnika penzija objavljuju se dvadeset petog radnog dana od dana isteka oglasa, a korisnici penzija mogu podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju. Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim tablama udruženja, odnosno odbora korisnika (Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”), Direkcije Fonda, filijala Fonda, kao i u službama filijala i ispostavama.