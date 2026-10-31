Slušaj vest

Prošle godine gotovo 135.000 građana Srbije promenilo je mesto prebivališta i preselilo se u drugu opštinu ili grad, a među njima svaki treći došao je u Beograd. Ipak, prestonica nije jedina koja privlači nove stanovnike. Novi Sad, Niš, Novi Pazar i Kragujevac takođe su među gradovima u koje se ljudi najčešće doseljavaju.

Da bi promenili sredinu, građani imaju različite razloge – od posla, studija i porodičnih okolnosti do kupovine ili prodaje nekretnine. Pitanje nije samo gde ljudi žele da žive već i šta ih u tome sprečava.

Prema rezultatima ankete koju je sproveo jedan portal za nekretnine, svaki drugi ispitanik razmišlja o preseljenju u drugu opštinu ili grad, dok se 38 odsto učesnika jednom ili više puta selilo u poslednjih nekoliko godina.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) pokazuju da su beogradske opštine Zvezdara, Palilula, Voždovac i Novi Beograd među najprivlačnijim destinacijama za nove stanovnike. Osim prestonice, značajan priliv stanovništva beleže i drugi gradovi.

U Novi Sad se prošle godine doselilo više od 9.000 ljudi, u Niš 4.456, Novi Pazar 4.055, Loznicu 2.262, a Kragujevac 2.079.

Između 1.500 i 2.000 novih stanovnika dobili su Šabac, Tutin, Čačak, Pančevo, Subotica, Stara Pazova i Kruševac.

Foto: Shutterstock

Selidba zavisi i od cene kvadrata

Dolazak novih stanovnika povećava potražnju za nekretninama, a cene stanova u najtraženijim gradovima i opštinama predstavljaju važan faktor prilikom izbora novog mesta za život.

Prema dostupnim podacima, prosečna oglašena cena kvadrata na Zvezdari iznosi 2.960 evra, na Voždovcu oko 3.160 evra, dok je na Novom Beogradu oko 3.630 evra.

Kada je reč o drugim većim gradovima:

Novi Sad se izdvaja prosečnom oglašenom cenom od oko 2.760 evra po kvadratu.

se izdvaja prosečnom oglašenom cenom od oko 2.760 evra po kvadratu. U Nišu ona iznosi oko 2.000 evra,

ona iznosi oko 2.000 evra, U Kragujevcu oko 1.890 evra.

oko 1.890 evra. U Pančevu je prosečna cena kvadrata oko 1.870 evra,

je prosečna cena kvadrata oko 1.870 evra, U Šapcu 1.670,

1.670, U Čačku oko 1.600 evra.

oko 1.600 evra. U StarojPazovi iznosi oko 1.580 evra, dok je u Subotici oko 1.560 evra.

Među povoljnijim lokacijama su Loznica i Kruševac, gde se prosečna oglašena cena kvadrata kreće oko 1.400 evra.

Mladi najspremniji da promene sredinu

Želja za preseljenjem razlikuje se i u zavisnosti od životnog doba. Prema podacima RZS, prosečna starost građana koji su prošle godine promenili prebivalište bila je 36,4 godine.

Istraživanje pokazuje da je interesovanje za promenu mesta stanovanja najveće među mlađima od 24 godine, a zatim među građanima starosti od 24 do 35 godina.

Najmanje su skloni preseljenju ispitanici koji imaju 55 i više godina. Rezultati ankete ukazuju i na to da su zakupci među onima koji češće razmišljaju o promeni adrese, dok želja za preseljenjem generalno opada sa godinama.

Međutim, nisu svi spremni da se odreknu sredine u kojoj žive.

Većina ispitanika navodi da voli svoje mesto, a razlozi za ostanak često su isti kao i razlozi zbog kojih drugi odlaze – porodica, posao i životne okolnosti.

Foto: Shutterstock

Posao, studije i porodica među glavnim razlozima za selidbu

Među ispitanicima koji su se selili u poslednjih nekoliko godina, kao razlozi se izdvajaju različiti životni događaji, uključujući kupovinu ili prodaju stana i odlazak na studije.

Svaki četvrti ispitanik promenio je mesto stanovanja zbog posla, dok je svaki peti naveo brak, venčanje ili razvod kao razlog za selidbu.

Među učesnicima ankete koji su se doselili u Beograd bilo je najviše onih koji su prethodno živeli u Jagodini i Kraljevu. U Novi Sad su ispitanici najčešće dolazili iz Zrenjanina, Kraljeva, Beograda i Pančeva.

Zabeleženi su i primeri preseljenja iz Vranja u Niš, iz Vrbasa u Zrenjanin, kao i promene adrese unutar samog Beograda, odnosno preseljenja iz jedne gradske opštine u drugu.

Među učesnicima ankete bilo je i onih koji su se u Srbiju doselili iz inostranstva. Pojedini su došli iz Rusije, Ukrajine i Australije, a kao nova mesta stanovanja izabrali su Beograd, Bečej i druge gradove u Vojvodini.

Tršić Foto: Nenad Nedomacki/Shutterstock

Svaki peti ispitanik izabrao bi selo ili planinu

Posao je za mnoge važan faktor prilikom donošenja odluke o preseljenju, ali ne mora nužno da bude nepremostiva prepreka.

Od ispitanika koji su naveli da im posao otežava promenu mesta stanovanja, 66 odsto odgovorilo je da bi se preselilo ukoliko taj problem ne bi postojao. Dodatnih 27 odsto razmotrilo bi tu mogućnost, dok je sedam odsto navelo da ne bi napustilo sadašnje mesto stanovanja čak ni kada bi dobilo ponudu za drugi posao ili izgubilo postojeći.

Kada je reč o željenoj destinaciji, oko 40 odsto ispitanika izabralo bi drugi grad. Istovremeno, 22 odsto radije bi se preselilo na planinu ili u selo, dok bi 17 odsto otišlo u inostranstvo.

Rezultati ukazuju na to da promena životnog okruženja za deo građana ne znači nužno odlazak u veći urbani centar.

Naprotiv, želja za mirnijim životom van grada takođe je prisutna.

Kragujevčani i Subotičani najzadovoljniji mestom u kojem žive

Iako veliki broj građana razmišlja o preseljenju, većina ispitanika zadovoljna je sadašnjim mestom stanovanja.

U anketi, 66 odsto učesnika navelo je da je zadovoljno sredinom u kojoj živi, dok je oko 15 odsto izrazilo nezadovoljstvo.

Najviše ocene za kvalitet života dali su ispitanici iz Kragujevca i Subotice.

Među beogradskim opštinama, najmanje zadovoljstva iskazali su stanovnici Zemuna, među kojima je izražena i želja za preseljenjem.

Istraživanje nije pokazalo veliku razliku u zadovoljstvu mestom stanovanja između vlasnika nekretnina i podstanara.

To ukazuje na to da samo posedovanje stana nije presudan faktor u proceni kvaliteta života, već da su važni i lokacija i uslovi u neposrednom okruženju.

Foto: Bada1/Shutterstock

Više zelenila, parkinga i bolji javni prevoz

Svaki drugi ispitanik smatra da bi kvalitet života u njegovoj opštini ili gradu bio bolji kada bi bilo više zelenih površina.

Među najčešće navedenim potrebama su i veći broj parking-mesta i kvalitetniji javni prevoz. Na zadovoljstvo stanovnika utiču i stanje i razvijenost infrastrukture, ali i troškovi svakodnevnog života.

Visoke kirije, cene nekretnina i računi takođe se izdvajaju kao faktori koji utiču na procenu kvaliteta života.

Istraživanje tako pokazuje da odluka o preseljenju nije vezana samo za posao ili porodične okolnosti.

Za mnoge građane podjednako su važni troškovi stanovanja, dostupnost sadržaja, uređenost prostora i mogućnost da u mestu u kojem žive imaju bolje uslove za svakodnevni život.