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Udruženi sindikati Srbije "Sloga" zahtevaju hitnu reakciju ljudi iz Narodne banke Srbije, Vlade Srbije i Ministarstva finansija kako bi se zaštitile plate zaposlenih i novac građana nakon oduzimanja dozvole za rad ALTA banci, navodi se u saopštenju "Sloge" u kome se dodaje:

"Posebno zabrinjava što se sve događa u vreme isplate plata i penzija, kada veliki broj ljudi očekuje novac od kojeg živi. Država mora da obezbedi da nijedan radnik, bez obzira na to preko koje banke prima platu, ne ostane bez svog zarađenog novca.

Posebno tražimo da NBS i Agencija za osiguranje depozita hitno utvrde šta je sa novcem namenjenim za plate zaposlenih u kompanijama IDEA, Roda i Mercator, koje zapošljavaju više od 8.000 ljudi. Ove kompanije posluju u okviru ALTA Retaila, čiji je vlasnik Davor Macura, koji je vlasnički povezan i sa ALTA bankom.

Problemi se već osećaju i u svakodnevnom poslovanju. Prema informacijama sa terena, brojni privrednici, trgovinske radnje i prodavnice od jutros ne mogu da primaju plaćanja platnim karticama građana zbog problema povezanih sa ALTA bankom. To znači da ljudi ne mogu normalno da kupuju, trgovci ostaju bez dela prihoda, država bez budžeta.

Nadležne institucije moraju da učine sve što je u njihovoj zakonskoj moći kako bi radnici dobili svoje plate na vreme i kako bi se zaštitili svi ostali zaposleni, penzioneri, građani i mali privrednici koji su se našli u ovom problemu.