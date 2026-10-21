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Neobična greška u jednoj austrijskoj banci dovela je 25-godišnjeg studenta iz Gruzije u potpuno neočekivanu situaciju. Umesto traženih 12.900 evra, iz banke je izašao sa više od 120.000 evra, a tek nekoliko sati kasnije shvatio je šta se dogodilo.

Sve se odigralo u Salzburgu, kada je mladić došao u banku da podigne 12.900 evra. Međutim, zbog greške zaposlenih, isplaćen mu je znatno veći iznos nego što je tražio. Da u kesi ima mnogo više novca nego što je očekivao, nije odmah primetio.

Nakon izlaska iz banke, student je novac predao prijatelju od kojeg ga je prethodno pozajmio, a potom otišao na trening, prenosi T-portal.

U međuvremenu, zaposleni u banci primetili su grešku i pozvali mladića. On je odmah kontaktirao prijatelja, pa su zajedno proverili sadržaj kese. Tek kada su prebrojali novčanice, shvatili su da se u njoj nalazi mnogo više novca nego što je trebalo.

Austrijski mediji objavili su i snimak na kojem se vidi kako njih dvojica u automobilu pregledaju svežnjeve novčanica.

Studentov prijatelj izjavio je za ORF da je bio iznenađen količinom novca, ali i zabrinut jer je znao da bi zadržavanje oko 120.000 evra koji im ne pripadaju moglo da ih dovede u ozbiljne probleme.

Zbog toga su odlučili da se vrate u banku i prijave grešku.

Zaposleni su ponovo prebrojali novac i zadržali iznos koji je greškom isplaćen. Naknadno su potvrdili da je došlo do ljudske greške.

A onda je usledio neobičan znak zahvalnosti.

Banka se studentu zahvalila na saradnji i razumevanju, izvinila mu se zbog neprijatnosti i uručila mu kesicu gumenih bombona sa logotipom banke.

Tako se priča o neočekivanih 120.000 evra završila bez zadržavanja pogrešno isplaćenog novca, ali uz poklon koji je teško uporediti sa sumom koju je mladić nakratko imao u rukama.