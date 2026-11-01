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Na tržištu nekretnina u Beogradu ponuđen je na prodaju renoviran salonski trosoban stan u Kosovskoj ulici, na jednoj od centralnih lokacija prestonice.

Stan ima 95 kvadratnih metara, nalazi se na drugom spratu zgrade sa liftom. Nekretnina je uknjižena, a kako se navodi u oglasu na prtalu 4zida.rs, ima i centralno grejanje i klima-uređaj, a renovirana je 2019. godine. Prilikom uređenja posebna pažnja posvećena je očuvanju salonskog karaktera stana, uz prilagođavanje prostora savremenim potrebama.

Otvoren dnevni prostor i zasebna vešernica

Raspored stana osmišljen je tako da poveže funkcionalnost i udobnost. Na ulazu se nalazi predsoblje s

a prostranim ugradnim ormarom, iz kojeg se ulazi u dnevni deo organizovan po principu otvorenog prostora.

Dnevni boravak povezan je sa kuhinjom i trpezarijom, čime je formiran jedinstven prostor pogodan za svakodnevni život, ali i za druženje sa gostima. Veliki prozori omogućavaju obilje prirodne svetlosti, dok visina plafona od približno 2,80 do 2,90 metara doprinosi osećaju prostranosti.

Stan raspolaže i dodatnom sobom, odvojenom elegantnim kliznim vratima, koja može da se koristi kao radna soba, biblioteka ili prostor za goste. U zasebnom, mirnijem delu nalazi se spavaća soba, dok funkcionalnost upotpunjuju renovirano kupatilo, gostinski toalet i odvojena vešernica.

Uknjižen stan sa mogućnošću dogovora oko nameštaja

Stan se prodaje sa ugrađenim elementima, dok je kupovina kompletnog nameštaja moguća prema dogovoru sa prodavcem. To budućem vlasniku ostavlja mogućnost da prostor prilagodi sopstvenim željama, bez potrebe za dodatnim radovima na već renoviranom enterijeru.

Dodatnu pogodnost predstavlja zakupljeno parking mesto u neposrednoj blizini zgrade. Ipak, budući kupci trebalo bi da provere uslove i mogućnost nastavka zakupa parking mesta.

1/16 Vidi galeriju Renovirana nekretnina na Starom gradu ima prostran dnevni boravak, spavaću sobu, radni ili gostinski prostor i zakupljeno parking mesto. Foto: Printscreen/4zida

Trg Republike, Knez Mihailova i Tašmajdanski park u blizini

Jedna od glavnih prednosti ove nekretnine jeste lokacija. Kosovska ulica nalazi se u centralnom delu Beograda, u blizini Trga Republike, Knez Mihailove ulice, Tašmajdanskog parka, Narodnog pozorišta i Skadarlije.

U okolini su dostupni restorani, kafići, kulturne ustanove, škole i drugi sadržaji važni za svakodnevni život u centru grada.

Oglašena cena stana iznosi 417.000 evra, odnosno oko 4.389 evra po kvadratnom metru.

1/14 Vidi galeriju Renovirana nekretnina na Starom gradu ima prostran dnevni boravak, spavaću sobu, radni ili gostinski prostor i zakupljeno parking mesto. Foto: Printscreen/4zida

Ovaj stan namenjen je kupcima koji traže prostranu nekretninu na Starom gradu, uz spoj salonske arhitekture i savremenog uređenja. Zbog centralne lokacije i rasporeda prostorija, može biti zanimljiv i onima koji razmatraju kupovinu nekretnine kao dugoročnu investiciju.