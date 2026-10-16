Slušaj vest

Kupcima koji su u potrazi za manjim stanom u novogradnji u Beogradu, a koja je blizu centralnog gradskog jezgra, ukazala se prilika u vidu dvosobnog stana od 44 kvadratna metra kod Bogoslovije, na teritoriji opštine Palilula.

Stan na prvom spratu

- U ponudi je izuzetno kvalitetan stan u novogradnji sa urednom građevinskom dozvolom, smešten na idealnom prvom spratu moderne stambene zgrade. Stan površine 44m² je funkcionalnog dvosobnog rasporeda i sastoji se od: ulaznog hodnika, dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijskim delom, predprostora ka spavaćoj sobi, spavaće sobe, kupatila i lođe - piše u oglasu objavljenom na portalu 4zida.

U oglasu se navodi da je objekat građen od vrhunskih materijala, uz poseban akcenat na kvalitet i dugotrajnost.

- Podne obloge su parket i keramika visokog kvaliteta. Stan poseduje etažno grejanje sa regulatorima, kao i ugrađenu inverter klimu, što omogućava maksimalan komfor tokom cele godine - ističe se u oglasu.

Može se kupiti i garažno mesto

Potencijalnim kupcima ove nekretnine nudi se i mogućnost kupovine garažnog mesta u zgradi po ceni od 15.787 eur plus PDV.

1/5 Vidi galeriju Prodaje se dvosoban stan na prvom spratu u novogradnji kod Bogoslovije po ceni od 3.276 evra po kvadratu Foto: Printscreen/4zida.rs

- Lokacija je izuzetna - u neposrednoj blizini Vukovog spomenika, sa odličnom povezanošću sa svim delovima grada i blizinom brojnih linija gradskog prevoza, škola, fakulteta, prodavnica i svih neophodnih sadržaja za savremen način života - navedeno je u oglasu.

Za ovaj stan, u zgradi sa liftom, prodavac traži 144.145 evra, odnosno 3.276 evra po kvadratu.