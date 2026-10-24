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Stanovi na Novom Beogradu privlače pažnju kupaca zbog lokacije i blizine brojnih poslovnih i komercijalnih sadržaja, a jedna od nekretnina koja je trenutno u ponudi nalazi se u Bloku 19A, u Ulici Milentija Popovića, u blizini Sava centra.

Prema podacima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, nekretnina je uknjižena na 59 kvadratnih metara, dok je izmerena površina 62 kvadrata. Nalazi se na prvom spratu osmospratnice, u kojoj postoji lift, a stan ima centralno grejanje i prodaje se prazan.

Dnevna soba je prostrana, a renoviranje tek predstoji

Raspored prostorija čine ulazni hodnik, kupatilo, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba i prostrana dnevna soba. Deo radova je već obavljen, u dnevnoj sobi su zamenjeni prozori, dok će ostatak prostora zahtevati uređenje prema potrebama novog vlasnika.

Upravo mogućnost adaptacije može biti važna za kupce koji žele da sami biraju izgled enterijera, materijale i opremu.

Može da ima i poslovnu namenu

Ova nekretnina nije predstavljena samo kao potencijalni dom. Prema navodima iz oglasa, zbog pristupačnosti sa ulaza u zgradu, prostor bi mogao da se razmatra i za kancelariju, ordinaciju ili drugu uslužnu delatnost.

Za takvu namenu, međutim, potrebno je proveriti da li su ispunjeni svi propisani tehnički, pravni i drugi uslovi za obavljanje konkretne delatnosti.

Blizina poslovnih centara i glavnih saobraćajnica

Lokacija u Bloku 19A jedna je od glavnih karakteristika ove nekretnine. U blizini se nalaze Sava centar, poslovni sadržaji, prodavnice, škole, vrtići i stanice javnog prevoza, dok povezanost sa glavnim saobraćajnicama olakšava kretanje kroz grad.

Za kupce koji traže stan na Novom Beogradu, ali su spremni da ulože dodatni novac u njegovo uređenje, ova ponuda predstavlja mogućnost da prostor prilagode sopstvenim potrebama. Za one koji razmišljaju o poslovnoj investiciji, prvi korak bila bi detaljna provera mogućnosti prenamene i procena ukupnih troškova.

1/8 Vidi galeriju Nekretnina u Ulici Milentija Popovića ima dve i po sobe, a pošto se nalazi na prvom spratu može se pretvoriti i u poslovni prostor. Foto: 4 zida printscreen

Za ovaj dvoiposoban stan površine 62 kvadratna metra traži se 205.000 evra, što iznosi oko 3.306 evra po kvadratu. Ipak, kupac treba da računa i na dodatna ulaganja, budući da je stan potrebno renovirati. Konačna vrednost ulaganja zavisiće i od obima radova koje budući vlasnik planira.