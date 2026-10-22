Slušaj vest

Luksuzni trosoban stan površine 77 kvadratnih metara u Metohijskoj ulici na Vračaru, oglašen je za prodaju. Ovaj penthaus nalazi se na sedmom, ujedno i poslednjem spratu novije stambene zgrade, a među njegovim glavnim adutima su pogled na grad i Hram Svetog Save.

Prema podacima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, reč je o nekretnini koja je uknjižena, dok je zgrada izgrađena kvalitetnim materijalima i uređena u luksuznom stilu.

Dve spavaće sobe i dva kupatila

Stan je organizovan tako da se iz ulaznog hodnika pristupa svim prostorijama, a predviđen je i prostor za ugradne plakare. Dnevni boravak povezan je sa izdvojenom kuhinjom, dok stambeni deo obuhvata dve spavaće sobe.

Jedna od karakteristika ove nekretnine jeste izlaz na terasu iz dnevnog boravka, ali i iz obe spavaće sobe, što omogućava više direktnih izlaza na otvoreni prostor.

Stan raspolaže i sa dva kupatila, oba sa prirodnom ventilacijom, odnosno pr

1/8 Vidi galeriju Trosoban stan u Metohijskoj ulici nalazi se na poslednjem spratu novije zgrade, prodaje se namešten, uz mogućnost kupovine ili zakupa parking mesta. Foto: Printscreen/4zida.rs

ozorima. Grejanje je etažno, a nekretnina se prodaje nameštena, sa postojećim stvarima.

Parking se dodatno plaća

Zgrada poseduje lift, a stanarima su na raspolaganju i parking mesta raspoređena na tri nivoa. Parking mesto nije uključeno u oglašenu cenu stana, ali postoji mogućnost njegove kupovine ili zakupa.

Prema navodima iz oglasa, zgrada je uredna i održavana, a poseduje i energetski pasoš.

Koliko košta kvadrat?