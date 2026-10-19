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Stanovi na Novom Beogradu privlače pažnju kupaca zbog dobre povezanosti sa ostatkom grada, razvijene infrastrukture i velikog broja sadržaja potrebnih za svakodnevni život. Među nekretninama koje se nude na tržištu nalazi se i troiposoban stan u Nehruovoj ulici, u bloku 63, površine 85 kvadratnih metara.

Dve terase i pogled na park

Prema podacima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, jedna od glavnih karakteristika stana su dve velike terase, orijentisane ka istoku i severu. Dnevni boravak ima pogled na park ispred zgrade i izlaz na istočnu terasu, dok je iz jedne od dodatnih soba omogućen izlaz na severnu terasu.

Navodi se i da je stan kompletno renoviran i uknjižen.

- Raspored stana je odličan, vrlo funkcionalnog i komfornog rasporeda, iz hodnika se ulazi sasebno u sve prostorije. Tokom celog dana u stanu je prirodna svetlost jako prijatna za boravak. Odlična lokacija sa puno zelenila i parkom ispred zgrade. Stolarija nova, drvena - piše između ostalog u oglasu.

Nekertnina, koja se nudi na prodaju, nalazi se na 8. spratu, a u oglasu se ističe da zgrada poseduje jedan lift.

Prema podacima iz oglasa, stan se sastoji od:

hodnika,

dnevnog boravka sa izlazom na istočnu terasu,

kuhinje sa trpezarijom,

dve spavaće sobe,

dodatne sobe,

kupatila sa kadom,

gostinskog toaleta i

dve velike terase. Škola, vrtić i tržni centar u blizini

Lokacija je jedan od faktora na koje se oglas posebno osvrće. Prema navodima prodavca, u krugu od oko 100 metara nalaze se vrtić, škola i tržni centar, dok se ispred zgrade nalazi park.

U blizini su i brojne linije gradskog prevoza. Od autobuskih linija navedene su 45, 71, 82, 89, 94, 95, 601, 604, 605 i 610, dok su od tramvajskih linija dostupne 7, 9 i 13.

1/11 Vidi galeriju Stan od 85 m2 u Nehruovoj ulici, u bloku 63. na Novom Beogradu prodaje se po ceni od 308.000 evra. Foto: 4zida/Eurostan

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