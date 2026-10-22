Koliko košta stan od 65 kvadrata kod Botaničke bašte? Neuseljavan je, ima terasu i još jednu veliku prednost
- Kod Botaničke bašte prodaje se neuseljavan, uknjižen trosoban stan od 65 kvadrata u novijoj zgradi sa liftom i video-nadzorom.
- Stan ima dve spavaće sobe, terasu i opremljen je aluminijumskom stolarijom, hrastovim parketom i italijanskom keramikom.
- Cena je 359.000 evra, odnosno oko 5.523 evra po kvadratu.
Kupcima, koji su u potrazi za nekretninom u strogom centru Beograda, iskočila je prilika za kupovinu stana od 65 metara kvadratnih u blizini Botaničke bašte.
Stan je neuseljavan i nalazi se u novijoj zgradi prepoznatljivog dizajna, a njegova lokacija omogućava blizinu brojnih sadržaja važnih za svakodnevni život.
Dve spavaće sobe i terasa
Prema navodima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, stan se sastoji od dnevnog boravka sa izlazom na terasu, kuhinje sa trpezarijom, dve spavaće sobe, kupatila i hodnika.
Ova luksuzna nekretnina orjentisana je ka zapadu, a budućim vlasnicima na raspolaganju su centralno gradsko grejanje, klima-uređaj i interfon.
Posebna pažnja posvećena je završnoj obradi. U stanu su ugrađeni aluminijumska stolarija, hrastov parket i italijanska keramika, a postavljena je i rasveta.
Novija zgrada sa liftom i video-nadzorom
Zgrada poseduje lift, terasu i sistem video-nadzora. Prema podacima iz oglasa, objekat ima upotrebnu dozvolu, a stan je uknjižen u celosti, odnosno 1/1.
Lokacija u blizini Botaničke bašte, kompleksa Novi Dorćol, škole, stajališta gradskog prevoza i supermarketa predstavlja jednu od prednosti ove nekretnine.
Stan se prodaje prazan, što novom vlasniku ostavlja mogućnost da prostor uredi prema sopstvenim željama.
Kvadrat skuplji od 5.500 evra
Sa cenom od 359.000 evra, ovaj stan spada u skuplju ponudu kada se posmatra cena kvadratnog metra, koja iznosi oko 5.523 evra.
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