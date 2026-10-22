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Kupcima, koji su u potrazi za nekretninom u strogom centru Beograda, iskočila je prilika za kupovinu stana od 65 metara kvadratnih u blizini Botaničke bašte.

Stan je neuseljavan i nalazi se u novijoj zgradi prepoznatljivog dizajna, a njegova lokacija omogućava blizinu brojnih sadržaja važnih za svakodnevni život.

Dve spavaće sobe i terasa

Prema navodima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, stan se sastoji od dnevnog boravka sa izlazom na terasu, kuhinje sa trpezarijom, dve spavaće sobe, kupatila i hodnika.

Ova luksuzna nekretnina orjentisana je ka zapadu, a budućim vlasnicima na raspolaganju su centralno gradsko grejanje, klima-uređaj i interfon.

Posebna pažnja posvećena je završnoj obradi. U stanu su ugrađeni aluminijumska stolarija, hrastov parket i italijanska keramika, a postavljena je i rasveta.

Novija zgrada sa liftom i video-nadzorom

Zgrada poseduje lift, terasu i sistem video-nadzora. Prema podacima iz oglasa, objekat ima upotrebnu dozvolu, a stan je uknjižen u celosti, odnosno 1/1.

Lokacija u blizini Botaničke bašte, kompleksa Novi Dorćol, škole, stajališta gradskog prevoza i supermarketa predstavlja jednu od prednosti ove nekretnine.

Stan se prodaje prazan, što novom vlasniku ostavlja mogućnost da prostor uredi prema sopstvenim željama.

1/9 Vidi galeriju Na atraktivnoj lokaciji u Beogradu prodaje se neuseljavan, uknjižen, trosoban stan u novijoj zgradi. Foto: 4zida Printscreen

Kvadrat skuplji od 5.500 evra

Sa cenom od 359.000 evra, ovaj stan spada u skuplju ponudu kada se posmatra cena kvadratnog metra, koja iznosi oko 5.523 evra.